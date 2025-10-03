Persino in Turchia si vendono molte più EV che da noi







Persino in Turchia si aprono nuove fabbriche, da noi si chiude

“Ho letto su LinkedIn un post scritto da Giovanni Fornaro, un mnager del settore. Mi ha particolarmente colpito e ve lo riporto integralmente: “+130.000 new BEV da inizio anno in Turchia: Tesla. poi Togg e poi BYD Europe. In Italia meno della metà! In Turchia Togg produce, BYD sta costruendo la sua fabbrica, mentre qui in Italia gli stabilimenti sono in cassa integrazione e gli operai invitati ad andare a lavorare all’est! Chissà chi ha fatto e sta facendo le scelte giuste e chi no….”. Giro la domanda a voi: chi sta facendo le scelte giuste? Chi crede che l’auto elettrica sia una meteora o chi invece crede che sia il futuro?“. Pietro Rossini

Da noi solo chiacchiere sulla neutralità tecnologica. E tanta cassa integrazione

Risposta. Partiamo dalle cifre, che in effetti sono impressionanti. 130 mila EV vendute in 9 mesi sono più del doppio delle 61.249 immatricolate in Italia nello stesso periodo. Nessuno può dire con certezza che il futuro sarà elettrico. Un fatto certo, però, c’è. Mentre il nostro governo si riempie la bocca con il mantra della neutralità tecnologica, altri Paesi hanno puntato forte sull’elettrico. Vale per la Spagna come per la Turchia. Portandosi a casa investimenti importanissimi in nuove fabbriche di auto o di batterie, con i relativi posti di lavoro. Noi puntiamo sull’idrogeno, che al momento ha fruttato investimenti zero. Il governo turco, per di più, ha agevolato la nascita di un produttore nazionale, Togg, di cui parlammo già nel 2019. Che qualche SUV elettrico comincia a venderlo. Da noi solo chiacchiere e cassa integrazione.