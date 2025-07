Perle Noire, sulla Senna il battello con 10 motori Torqeedo

Con Perle Noire cresce la flotta di traghetti elettrici sulla Senna. La motorizzazione è targata Torqeedo, in collaborazione con Hydro-Armor, azienda bretone specializzata in tecnologie di propulsione idraulica, che offre ben sei motori Deep Blue Battery 80 a cui corrispondono sei batterie da 80 kWh per un totale di 480 kWh. Più altri e fuoribordo e un tetto solare di 40 metri quadri che garantisce ulteriore energia. Le grandi capitali europee navigano in elettrico, l’Italia latita.

Perle Noire naviga sulla Senna con 60 persone a bordo

Da Lisbona ad Amsterdam, dove dal 1 aprile è aperta la Ztl solo elettrica, poi passando per Vienna e arrivando a Londra e Stoccolma si fa il pieno di traghetti elettrici nei fiumi europei. In Italia si è in attesa delle due piccole barche destinate al Po – siamo a Torino ma il cantiere è finlandese – e c’è un servizio di boat sharing sul Piave. Per fortuna si muove qualcosa nei laghi, come quello di Iseo mentre a Venezia, per il momento, bisogna accontentarsi della versione ibrida del vaporetto.

Vediamo i numeri di Perle Noire: può ospitare 60 passeggeri a bordo, 70 tonnellate di stazza per una lughezza di 22,5 metri. L’ alimentazione è assicurata da tre motori fuoribordo sviluppati da Hydro-Armor, utilizzando i motori Deep Blue 100i di Torqeedo da 100 kW e sei motori Deep Blue Battery 80 (da 80 kW).

Interessante la soluzione del propulsore di prua, alimentato da un altro motore Deep Blue 50, progettato per garantire un’alta manovrabilità «negli stretti passaggi della Senna». Tutta l’energia, sia per la propulsione che per i sistemi di bordo, è fornita dai sei motori Deep Blue Battery 80, con una capacità di 80 kWh ciascuno. Il sistema è completato da un tetto solare di 40 m², che fornisce energia aggiuntiva durante le ore di sole per aumentare ulteriormente l’autonomia.

Il totale dell’energia accumulata e a disposizione della propulsione raggiunge i 480 kWh. A cui si aggiunge un tetto solare di 40 m² per ulteriore energia a disposizione di Perle Noire.

Il traghetto varato nel porto di Parigi

«La Perle Noire rappresenta una nuova generazione di imbarcazioni sostenibili a Parigi. Dimostra che lusso e sostenibilità possono coesistere perfettamente, non solo attraverso il suo design raffinato, ma anche attraverso la sua spinta innovativa». Sono le parole di Matthias Vogel, SVP Global Market, Customer & Service di Torqeedo.

«Il nostro obiettivo era consentire ai nostri ospiti di godersi fino a due ore di navigazione sulla Senna senza dover ricaricare. Abbiamo dotato la Perle Noire di sei batterie con una capacità totale di 480 kWh. In abbinamento al sistema idraulico Hydro-Armor». La Perle Noire è un prototipo dell’azienda francese Seine Alliance ed è stata varata nel porto turistico di Parigi.

