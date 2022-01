Pericolo di incendi con le EV? Meno che con la benzina

Pericolo di incendi con le EV? Meno che con le auto a benzina. L’ennesima conferma arriva dall’ennesimo studio, curato da AutoInsuranceEZ.

Pericolo di incendi con le EV? Guardate i numeri…

Si tende a credere che le auto elettriche, con quel po’-po’ di batterie, tendano a sviluppare fiamme più facilmente. In realtà decine si studi (firmati anche dai Vigili del fuoco dei vari Paesi, Italia compresa) fino a d ora dimostrano l’esatto contrario. E anche i tanti crash-test ufficiali effettuati in Europa e negli Stati Uniti non hanno evidenziato criticità. Ed è negli Usa che è stato realizzato lo studio di AutoInsuranceEZ. Arrivando alla conclusione che i veicoli a benzina hanno una probabilità 10 volte maggiore di prendere fuoco rispetto ai veicoli elettrici. Solo che non fanno più notizia, mentre i rari falò che riguardano le EV finiscano con grande enfasi sui media. Lo studio ha raccolto e confrontato i dati di organi ufficiali come il National Transportation Safety Board e il Bureau of Transportation Statistics. Oltre ai richiami obbligatori pubblicati del governo di Washington nel sito Recalls.gov.

Qualche caso c’è, ma i grandi numeri parlano chiaro

Si tratta di dati rassicuranti, ma è ovvio che non bisogna mai abbassare la guardia. Intanto perché le auto elettriche in circolazione hanno un’età media decisamente più bassa e sono state quindi soggette a una minore usura. E poi perché comunque qualche campanello d’allarme c’è stato anche tra le EV. Un caso molto famoso, verificatosi negli Stati Uniti, ha riguardato le Hyundai Kona EV, oggetto di un gigantesco richiamo dopo diversi casi di incendi. Il problema, a quanto accertato dal Namyang Research Institute della Casa coreana, era nei separatori delle celle, all’interno delle batterie fornite da LG. E anche la General Motors ha dovuto richiamare migliaia di Chevrolet Bolt dopo alcuni episodi di fiamme nelle batterie. Ad oggi, comunque, danno ragione alle auto elettriche ed è a questi che si affidano le società che devono assicurare le automobili contro gli incendi. Il rischio è minora, come minore è la frequenza di incidenti.