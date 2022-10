Perdo il bonus se non mi danno l’auto entro i 6 mesi?

Perdo il bonus se non mi danno l’auto entro 6 mesi dall’ordine? È la comprensibile preoccupazione di Roberto: i tempo di consegna si allungano e…

Perdo il bonus se…? / Sono già 4 mesi che aspetto e la scadenza di avvicina

“Vi scrissi qualche tempo fa sulla possibilità di poter usufruire o meno dell’extra-incentivo per l’acquisto della mia prima auto elettrica. Ad oggi, come raccontato anche nei vostri articoli, di quell’extra-bonus si sono perse le tracce. Ma francamente comincio ad avere paura di non poter usufruire nemmeno di quello già in vigore. Sono infatti trascorsi ormai 4 mesi dall’ordine della nuova auto, ma purtroppo le prospettive di consegna sospetto si stiano allungando. Questo per le svariate motivazioni che alimentano la cronaca di tutti i giorni. Cercando in rete, l’unica rassicurazione in merito ad una proroga dei 180 giorni come limite massimo per l’immatricolazione dei veicoli soggetti a bonus dalla data dell’ordine, risale a fine maggio. Periodo in cui il Ministro Giorgetti prometteva modifiche al suddetto termine. Francamente non ho trovato nessun’altra novità e mancando solo due mesi al mio “termine” massimo comincio a pormi degli interrogativi. Siete a conoscenza di sviluppi? Che cosa potrebbe succedere realmente alla scadenza dei 180 giorni? Sono preoccupato...“. Roberto Rota

Il fondato timore di una seconda fregatura

Risposta. Timore più che fondato. Da una parte c’è un governo in uscita, che non ha certo come prima preoccupazione gli aggiustamenti agli incentivi per le auto. Dall’altra c’è un esecutivo in formazione, tutto preso dal trovare una quadra agli equilibri tra i partiti che hanno vinto le elezioni. E così Roberto rischia di ricevere una seconda fregatura. Non ha potuto usufruire dell’extra-bonus da 7.500 euro annunciato il 5 agosto dal ministro Giorgetti, peraltro mai entrato in vigore. E neppure dell’incentivo normale (5 mila euro con rottamazione, 3 mila senza). Questo perché la norma prevede che la consegna del veicolo avvenga entro 6 mesi dalla firma del contratto. Che cosa può succedere se l’auto non viene ritirata entro questo termine (o se il termine stesso non viene prolungato)? Dipende da come è stato formulato il contratto e se l’acquisto era subordinato in modo tassativo alla consegna dell’auto. E anche dalla disponibilità del concessionario ad andare incontro al cliente: meglio prendere contatti subito per studiare quel che si può fare.