Perdita di autonomia? Macché, la Enyaq ne guadagna

Perdita di autonomia nel tempo? Macché, per ora la Skoda Enyaq ne guadagna. grazie a un aggiornamento software che “libera” qualche km in più.

Perdita di autonomia? È il software che la migliora

Non è più così scontato che le auto peggiorino nel tempo. Essendo ormai dei computer con le ruote, possono anche migliorare, grazie ad aggiornamenti del software, proprio come accade con un pc o un telefonino. È stata la Tesla ad aprire la strada. E ora anche Skoda presenta un nuovo pacchetto digitale che “estende l’autonomia massima, abbrevia i tempi di ricarica, migliora il comfort e ne ottimizza il funzionamento“. La nuova versione del software ME3 sarà sulla Enyaq Coupé iV già dall’uscita dalla fabbrica. Sulle Enyaq già vendute, l’aggiornamento avverrà invece presso i Concessionari nella seconda metà del 2022. Sulla Enyaq Coupé 60, l’autonomia massima sale a 416 km, sulla 80 si arriva a 544 km e sulla 80x, con due motori elettrici, a 520 km.

Anche la potenza di ricarica può essere aumentata

Ma come può il software migliorare l’autonomia? “Grazie al perfezionamento della gestione termica Il controllo della temperatura della batteria viene attivato a temperature inferiori rispetto a prima. E viene regolato continuamente. In questo modo, la batteria di trazione viene portata velocemente alla temperatura ottimale e vi rimane più a lungo. Ciò garantisce una vita utile più lunga, una potenza erogata ottimizzata, più efficienza nel recupero, e quindi una superiore autonomia massima reale“, spiega la Skoda. Ma non è solo l’autonomia a migliorare. Grazie al nuovo software, le Enyaq con batteria da 62 kWh ora sopportano potenze fino a 120 kW, e fino a 135 kW per i modelli con batteria da 82 kWh. Il che significa che con entrambe le batterie nelle stazioni veloci bastano 35 minuti per portare a termine la ricarica dal 10% all’80%.

Perdita di autonomia? Sì, se carichi sempre al 100%, meglio limitare

Il nuovo software ME3 permette anche al conducente di attivare la nuova modalità “battery care”, premendo un pulsante nel display centrale. Con questa modalità, la batteria verrà ricaricata fino a un massimo dell’80%. Per evitare picchi di energia, il programma riduce la velocità del caricamento e la potenza di ricarica massima in corrente continua. “Queste misure, equiparabili all’ eco-mode di uno smartphone, aiutano a preservare la batteria e a estendere la sua durata“, spiega la Skoda. Confermando indirettamente che, anche se le Case già si cautelano rendendo inutilizzabile una parte della capacità della batteria, ricaricare sempre al 100% è una pratica dannosa. Fare il pieno pregiudica la durata della batteria. Anche se, ovviamente, in caso di necessità, sono sempre disponibili la capacità di stoccaggio completa e la velocità di ricarica massima.

