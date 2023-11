Perché sono così potenti le auto elettriche? Michele è rimasto impressionato dalla Tesla Model 3: vede in giro solo auto a batterie da 200 Cv in su. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ho guidato la Tesla Model 3 Dual Motor, impressionante: perché sono così potenti?

“Perché le auto elettriche hanno motori cosi potenti? Le auto elettriche sono molto costose, ma non sarebbero più economiche se avessero motori con potenze più umane? Cosa centra uno 0-100 in 5 sec. con un’auto green? Le auto termiche medie hanno mediamente tra 100 e 200Cv. Escluse poche auto, le elettriche partono quasi dai 200Cv per salire.Non credo servano a nessuno e comportino invece aumento di masse, consumi, volumi e costi. Ma perché le Case spingono su questo aspetto? Ho guidato una Model 3 Dual Motor e la potenza è impressionante, direi addirittura pericolosa per il guidatore medio. Ci si trova a velocità elevatissime senza rendersene conto a causa del silenzio, dell’assenza del cambio marcia, della spinta costante. Mi sono trovato in difficoltà perché è troppo facile andare forte. Se avessi avuto un’auto così a 18 anni, oggi non sarei qui a scrivervi“. Michele Terenzi

Il motivo c’è, ma finalmente arrivano le piccole, meno performanti e costose

Risposta. È vero che, sfogliando il nostro Listino Interattivo, ci si imbatte soprattutto in auto di una certa potenza (e costo), in prevalenza Suv. È un fenomeno che abbiamo denunciato più volte, invocando l’arrivo di modelli meno potenti, ma più accessibili come prezzo. C’è una motivazione tecnica a questa scelta dei costruttori, collegabile alla prima fase dell’elettrico. Il peso, l’ingombro e il costo della batterie erano tali da indurli a scegliere modelli di dimensioni importanti, in cui “annacquare” meglio tutti questi fattori. Accompagnando il tutto con motori piuttosto potenti, in grado di garantire buone prestazioni anche su auto più pesanti delle concorrenti a benzina. Poi, come si sa, in accelerazione le elettriche beneficiano di una coppia instantanea, il che porta a scatti brucianti come quello garantito dalla Tesla citata: 0-100 km/h in 4,4″! Adesso le cose stanno cambiando. La resa della batterie, a parità di peso e capacità, è enormemente migliorata e sono in arrivo diverse citycar, come la Citroen e-C3 (qui), la Renault 5, la Fiat Panda-e ecc. ecc.