Perché solo 3 kW di potenza nelle nostre case?

“Ciao, qualche giorno fa su Reddit mi sono imbattuto in questo post . Ed ho scoperto che in diversi paesi esteri (soprattutto) le case hanno disponibilità energetiche molto superiori alle nostre (es.). Credo che questo cambi molto le prospettiveed abbia anche aiutato la diffusione degli EV in quei paesi. Sapete i motivi storici del perchèGrazie”.

Risposta

. Nelle case italiane storicamente o consumi sono stati sempre piuttosto contenuti, limitatiNon paragonabili a Paesi, come gli Stati Uniti, per esempio, in cui il consumo per la solaè da sempre smodato. Nella maggior parte delle nostre abitazioni, dunque, persiste la potenza massima di, anche see sono in tanti a correre ai ripari. Sull’Autorità pubblicaspiega che “i clienti domestici possono selezionare un valore di potenza impegnata più adatto alle proprie esigenze, … conper le fasce più popolate dell’utenza domestica. Il cliente può quindi scegliere:di potenza impegnata a ‘scatti’ di 0,5 (0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – … – 6 kW) e a scatti di 1 kW da 6 a 10 kW (7 – 8 –9 – 10 kW).di potenza impegnata(IVA inclusa)“.