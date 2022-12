Perché sanzionate solo le elettriche a fine carica?

Perché sanzionate solo le elettriche che occupano le colonnine a fine carica, mentre le auto termiche sostano indisturbate nelle aree di ricarica? È la protesta di Alessandro, un lettore. I vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Perché sanzionate solo le elettriche e chi sosta nelle colonnine non viene mai multato?

“M olto spesso alla stazione di ricarica dell’Iper capita di trovare auto termiche parcheggiate, e alcune volte elettriche o ibride non in carica. Questo ciò che accade. (vedi foto allegata). Ora mi chiedo: con quale diritto queste persone si approfittano di questi spazi? Chi glielo permette senza sanzionarli?. E anche: a noi utenti utilizzatori della stazione di ricarica vengono tolti IMMEDIATAMENTE i soldi per la sosta a ricarica terminata. Per quale motivo non vi organizzate per garantire a noi utenti con auto elettriche, la stessa celerità nel multare e far spostare questi trasgressori? Non ne avreste un maggiore introito dato dalla possibilità di maggiori ricariche e dato dalla maggiore affidabilità? Finché era gratuito, si poteva tollerare di trovare gli spazi abusivamente occupati. Oggi che potreste avere maggiori entrate economiche mi chiedo per quale motivo ci discriminiate con questa arroganza “ .

Così non c’è parità di trattamento…

“ Vista questa disparità di trattamento da parte dello Stato e delle aziende che forniscono le ricariche elettriche trovo discriminatorio e opportunista togliere a noi del denaro per le soste a fine ricarica. Ho sempre trovato corretto il fatto di incentivare lo spostamento delle auto ricaricate. Ma, alla luce del fatto che ne voi e né lo Stato ci e Vi tutelate, trovo illegittimo che ci tocchiate denaro oltre quella della ricarica effettuata. Secondo il PNIRE 2022 ciò non dovrebbe accadere , ma accade ancora. Sono stanco di tanto menefreghismo delle aziende e dello Stato. Voi non tutelate i vostri introiti e la vostra credibilità e lo Stato non tutela i nostri e vostri diritti. Io personalmente, visto quanto sopra, ritengo illegittimo e non vi autorizzo a prelevare soldi dalla mia carta per le soste a fine ricarica. Questo, fino a quando non mi potrete garantire equità di trattamento al mancato rispetto del Codice della strada e del PNIRE “ . Alessandro Nicosia

