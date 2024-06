Perchè restituisco la VW ID.3 dopo tre anni

Perché restituisco la VW ID.3 che avevo preso tre anni fa con la formula VFG: non mi conveniva più e sono passato a una T-Cross. È il racconto di Marco. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Perché restituisco la VW ID.3, torno a un’auto termica

“T ra qualche giorno restituirò dopo tre anni la mia ID.3 al concessionario. Racconto qui la mia storia. Nel 2021 vado in cocessionaria per acquistare una T-Cross/t-Roc, vedo la ID.3 e, avendo una rottamazione, chiedo un preventivo per entrambe. Con enorme piacere scopro che la rata per la ID.3 risultava più bassa, circa 250 euro/mese, antiicipo 0, Valore Futuro Garantito (VFG) 17.500 euro!!! Provo e porto a casa la ID.3. Tre anni perfetti, 45.000 km, ricarica a casa con presa shucko, uso cittadino/provinciale, 2 cambi pneumatici e stop. All’avvicinarsi alla scadenza vado più volte dal concessionario per valutare cosa fare. Mi rimanda più volte con la scusa di aspettare gli incentivi. Il 4 giugno, il giorno dopo l’ inizio incentivi, mi reco nuovamente in concessionaria, ma il venditore mi dice che sono finiti!!! “ .

Il mercato dell’usato elettrico? Chi l’ha visto?

“ Essendo a pochi giorni dalla scadenza della maxi-rata, chiedo di trovare una soluzione!! Il venditore valuta con difficoltà (e dopo molte discussioni) sia la mia ID.3 che la maxi-rata. La lascio e prendo una T-Cross Dsg con formula VFG senza anticipo a 400 euro/mese!!! Conclusione: lascio un’ottima ID.3, purtroppo il mercato dell’usato elettrico è assente, si è ricattati dalle concessionarie. Avrei tenuto anche la mia ID.3 pagando la maxi-rata, ma poi a chi rivenderla??? Mi sono ritrovato con un’auto di categoria più bassa e una rata più alta !!! L’elettrico ha necessità, per l’uso che si fa, di auto più piccole ed economiche. Se no, rimarrà una nicchia per persone con i soldi, che useranno auto da 60.000 euro e più solo per uno status symbol girando in città!! Grazie “ . Marco Palumbo

Risposta. scarso successo commerciale di questo modello. Per spingerlo, al debutto, la Volkswagen puntò molto su questa formula del Valore Futuro Garantito, che in realtà non tutela solo il cliente. Ma anche chi l’auto la deve poi ritirare, ovvero i concessionari. Questi ultimi, da quel che traspare dalle mail che riceviamo, non si vogliono assumere il rischio di rivendita di queste auto e sono molto riluttanti a riprendersele. Ergo: molti scelgono comunque di passare a un’altra auto, come hanno testimoniato a motorizzazioni tradizionali. Purtroppo le quotazioni nell’usato della ID.3 risentono dellocommerciale di questo modello. Per spingerlo, al debutto, la Volkswagen puntò molto su questa formula del Valore Futuro Garantito, che in realtàMa anche chi l’auto la deve poi ritirare, ovveroQuesti ultimi, da quel che traspare dalle mail che riceviamo, non si vogliono assumere il rischio di rivendita di queste auto e sonoErgo: molti scelgono comunque di passare a un’altra auto, come hanno testimoniato altri lettori . E diversi decidono di tornare