Perché questo limite agli impianti fotovoltaici civili?

eggendo la mail delai nostri contatori, mi è tornato in mente un cruccio che da anni, (almeno, 5 da quando ho studiato qualcosa riguardo) mi lascia perplesso…Ovvero ilagli impianti fotovoltaici civili, oltre i quali subentra l’Agenzia delle Dogane e si diventa ‘. Con tutte le complicate ed onerose procedure burocratiche che ne conseguono… Capisco che fino a qualche anno fa impianti piccoli, diciamo fino a, potevano essere più che adeguati a bilanciare i consumi con le varie forme di conto energia e scambio sul posto… Macon l’entrata in vigore dele la recente chiusura dellonon sarebbe opportuno togliere o elevare il suddetto limite? Questo affinché chi ha la fortuna, ma penso anchepossa privatamente e senza troppe formalità contribuire a produrre più energia possibile eGrazie

Risposta.

Abbiamo lettori molto esperti, in materia che potranno dare repliche più fondate di quel che possiamo rispondere noi. L’impressione è che stiamo arrivando al compimento di unnel mondo dell’energia che va in direzione opposto allaoperata. Allora c’erano ragioni fondate per farlo, con lain un’Italia che stava industrializzandosi e aveva fame di energia a prezzi accettabili. Come ben spiegato qui dallaOggi l’avvento delle rinnovabili impone un’apertura più rapida all’auto-produzione,, come avviene appunto nei condomini e ancheApertura rallentata un po’ dalla burocrazia, un po’ da interessi che la politica accompagna con la solita inerzia.