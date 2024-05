Perché questi privilegi per le ricariche elettriche? Perché vengono installate ovunque e gratis nelle città? Lo chiede Marco, che guida una GPL. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

“Non ho un’auto elettrica, nel futuro penso che dovrò comunque acquistarla. Ma oggi vivo ancora in un mondo in cui con la mia vettura gpl-benzina assisto alla trasformazione in atto. E mi/vi domando: MA PERCHE’ devono esistere le ‘colonnine’ ed i posti riservati a voi ‘elettrici’ sulla pubblica via? Perché i Comuni, lo Stato, devono impiantare a spese collettive (cioè anche mia) le colonnine di ricarica? Mica lo fanno, coi distributori di carburante! Che le impiantino l’Enel, la Edison, le compagnie di produzione e distribuzione di elettricità! E perché sulla PUBBLICA (cioè di tutti, anche mia) via? Che si creino ‘spot’ dentro spazi privati dedicati (dentro vecchie o nuove stazioni di servizio), che paghino l’Imu e la Tari come quelli di Q8, IP, Esso ecc! E andate a ricaricare lì, come tutti noi andiamo a fare il pieno laddove si può. Altrimenti anche io ‘gpllista’ pretendo, per ogni strada o piazza, due-tre colonnine di gpl con posti dedicati SOLO a vetture come la mia. Posti sui quali a voi-resto-del-mondo sia vietato parcheggiare, e voglio che siano a spese della comunità! Se vogliamo che l’elettrico si diffonda senza ostilità, cerchiamo di essere…democratici!“. Marco Ottanelli, Firenze

Nessun privilegio, girano troppe bufale. E sul GPL…

Risposta. Ma chi l’ha detto che le stazioni di ricarica vengono installate a spese dei Comuni? Le amministrazioni locali si limitano a concedere l’uso del suolo pubblico, ma tutti i costi di materiale e allaccio sono a carico delle aziende che gestiscono le colonnine. E lo sa perché i Comuni mettono a disposizione gratuitamente (ma non sempre) queste aree? Perché devono fare piani e prendere misure per ridurre l’inquinamento locale e le auto elettriche, fino a prova contraria, viaggiano a emissioni zero. Quanto alla pretesa di installare ovunque delle colonnine di GPL con posti riservati, Le facciamo noi una domanda. Si è mai posto il problema delle misure di sicurezza che un sistema del genere porrebbe? L’elettricità è ovunque e installare una colonnina in AC è tutto sommato semplice e sicuro. Vogliamo disseminare le città di bomboloni di GPL? Non scherziamo…