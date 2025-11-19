Perchè non posso alimentare la casa con le batterie dell’auto?

Le auto sono già pronte; quando arriverà il via libera al V2H che consentirà di alimentare la casa con le batterie delle auto elettriche? Perchè non è ancora possibile? Per scriverci: info@vaielettrico.it.

“Sono interessato alla carica bidirezionale in particolare V2H. Ora, questa opzione, disponibile sulle auto, non si può utilizzare. Vorrei sapere per quale motivo è bloccata e se si prevede uno sblocco a breve„. Arturo Refatto

Manca la normativa per integrare auto e rete

Risposta- L’opzione V2H non è consentita in Italia per le abitazioni collegate alla rete. Manca infatti una normativa tecnica e giuridica che regoli l’integrazione delle batterie auto nel sistema elettrico. C’è, per esempio, un problema di sicurezza: nel caso in cui il gestore della rete interrompa l’erogazione per effettuare lavori di manutenzione deve avere la certezza che la corrente non arrivi da una fonte diversa, come potrebbe essere un’abitazione alimentata dalla batteria dell’auto. Lo stesso problema del resto, è già stato risolto, tecnicamente parlando, per gli edifici dotati di pannelli fotovoltaici e di accumuli stazionari già integrati nella rete con sistemi di blocco.

Non basta poi la bidirezionalità nelle autovetture; è necessario che alle stesse funzionalità sia abilitato anche il dispositivo di ricarica, cioè la wallbox.

Tuttavia la funzione V2H è attiva in diversi Paesi europei (e in alcuni anche quella V2G, in sperimentazioni avanzate) e i regolatori italiani sono già al lavoro sul tema. I tempi dipendono dalla spinta che riceveranno dal decisore politico.

