Perchè non estraiamo il litio dal Mare Nostrum?

Nella prima “pillola” della nuova rubrica “Chiedetelo a Nicola Armaroli” abbiamo visto che nel mondo c’è minerale di litio a sufficienza per produrre più di tre miliardi di auto elettriche. Ma il litio abbonda soprattutto nell’acqua di mare. E in Italia di mare ne abbiamo tanto…Perchè non estrarlo da lì?

«Questo argomento dell’estrazione dei metalli dal mare, non solo il litio ma anche l’uranio _ premette lo scienziato _ salta sempre fuori; ma chi fa queste osservazioni non si rende conto di qanto sia complicato».

Questi i numeri: la concentrazione di litio nell’acqua di mare è di 0,15 parti per milione, circa 75.000 volte meno rispetto al sodio o sale marino, che nomalmente si ricava dalle saline per evaporazione. Inoltre il litio è una metallo estrememente leggero.

Solo un kg di litio ogni 7 km³ di acqua di mare

«Per estrarne un solo chilo _ prosegue Armaroli _ bisognerebbe processare, tenetevi forte, 7 chilometri cubi di acqua. Rendetevi conto di cosa significherebbe in termini di lavoro e di consumo energetico». E’ verissimo, dice ancora Armaroli, che complessivamente di litio ce n’è molto più in mare che sulla terra ferma, ma «è estrememente diluito».

Quanto costerebbe allora quel chilo di litio in energia e mega impianti industriali di estrazione?

Troppo, secondo Armaroli, per rendere fattibile quello che è bello da pensare.

«E non è che in un’auto elettrica ne basti un kg; di litio ce ne vogliono otto per ogni batteria e decine di migliaia di tonnellate per alimentare l’industria automobilista elettrica in futuro».

Sulla carta tutto bellissimo. Tanto che molti laboratori nel mondo, compreso il CNR dove lavora Armaroli, hanno sviluppato ottimi sistemi di estrazione dal mare. Ma «un contro è farlo sul tavolo di un laboratorio, un altro in un impianto industriale a migliaia di tonnellate», conclude.

Guarda anche il VIDEO Abbiamo tutto il litio che ci servirà?

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–