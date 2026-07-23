Perché l’elettrico non sfonda in Italia? Secondo Daze…













Perché l’elettrico non sfonda in Italia? Dopo un esperto di auto come Raffaele Fusilli, sentiamo chi invece si occupa di ricarica: Andrea Daminelli, co-fondatore di Daze (foto sopra).

Perché l’elettrico non sfonda? Per due motivi…

Fusilli, un manager che ha avorato in diverse Case auto (da ultimo è stato n.1 di Renault Italia) aveva indicato 4 cause. Daminelli nella video-intervista che riproduciamo qui sopra ne indica subito due. 1) Il costo dell’auto è comunque importante per le tasche degli italiani. 2) Nel nostro Paese c’è ancora un notevole attaccamento ad aspetti dell’auto tradizionale ome il rumore. Anzi, il rombo, visto che siamo la terra di marchi mitici come Ferrari e Lamborghini. E poi c’è un’immagine negativa che sta aleggiando attorno all’elettrico, identificato come responsabile della crisi della filiera automobilistica. La famiglia stessa di Daminelli, bergamasco, opera nella settore della componentistica, anche per auto, e vive direttamente questa crisi.

“Il vehicle-to-grid o simili? Noi non ci crediamo”

L’altra intervista sul tema: “Perchè l’elettrico non sfonda”, messa in rete alcuni giorni fa. L’intervistato è Raffaele Fusilli, ex n.1 di Renault Italia.

Purtroppo la politica cavalca questo atteggiamento e non contribuisce certo ad affermare l’elettrico in Italia. Con politiche di incentivi che a volte sono controproducenti, tanto sono estermporanee. Mentre in altri Paesi, come la Francia e la Germania, c’è una migliore programmazione dei bonus. E le quote di mercato sono molto più significative che in Italia. A Daminelli abbiamo poi chiesto che cosa pensi Daze dell’utilizzo delle batterie delle auto elettriche per fornire energia alla rete, piuttosto che alla casa o a piccoli elettrodomestici. È il V2G o V2H o… di cui tanto si parla. Un utilizzo fortemente sostenuto da Volkswagen Group con la sua società Elli (qui la video -intervista al n.1 Giovanni Palazzo). Andrea è di parere opposto: “Daze non ci crede. Non pensiamo che in futuro questo tipo di utilizzo giustichi gli investimenti che richiede. La strada secondo noi è l’esatto opposto, ovvero intervenire nei picchi di consumo togliendo energia con l’interruzione delle ricariche...”.