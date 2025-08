Perchè le auto piccole non hanno la ricarica più veloce?

Alle auto piccole non servono batterie più capaci, ma ricariche più veloci. E’ il parere di Michele che ci chiede cosa impedisca di realizzarle. Inviate domande e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“D a qualche mese seguo con attenzione sul vostro canale Youtube gli interessantissimi temi che affrontate e apprezzo molto il modo in cui spiegate le cose. I miei complimenti.

Vi lancio uno spunto su un tema che magari potreste affrontare in uno dei vostri prossimi video.

Il tema riguarda le automobili di piccola dimensione, come ad esempio la Dacia Spring. Questo per citarne una sotto i 20.000 euro, e con una dimensione simile alla Panda, che ha fatto viaggiare per tutto il mondo una quantità enorme di persone

.

Sono convinto che se uno si prende un’automobile deve poterci andare ovunque. Io non spenderei mai tutti questi soldi per un’automobile che va bene solo in città o extraurbano, e vorrei poterci fare quelle 2-3 vacanze o viaggi all’anno a diverse centinaia di chilometri di distanza. Il problema secondo me non è tanto la capacità della batteria, quanto la velocità di ricarica. Ad esempio la Dacia Spring è un’ottima auto, ma la ricarica veloce in DC è di soli 30 kW quindi non è pensabile usarla per lunghi viaggi. La batteria permette un’autonomia di ca. 200 km, quindi indicativamente 2 ore di viaggio in autostrada. Se con una sosta di al massimo una mezz’oretta (o anche meno) si potessero fare altre 2 ore di viaggio si abbatterebbero molte barriere senza dover avere auto più grosse e pesanti.

La mia domanda è questa: perchè le auto di piccole dimensioni non hanno ricariche veloci degne di questo nome, quindi di almeno 80-100 kW? E’ solo una questione di costi oppure ci sono delle limitazioni tecniche (problemi di spazio, tecnologia delle batterie, del sistema di ricarica, ecc.)? „

Michele Fasciana

Il problema è tecnico ed economico. Ne vale la pena?

Risposta- Il problema è tecnico ed economico. La ricarica a 80-100 kW implica l’implementazione di tutto il sistema elettrico (caricatore, inverter, cablaggi, dispositivo di gestione della batteria)- Quindi una revisione complessiva della piattaforma. I costi aumentano di conseguenza, e non di poco. In sostanza la “piccola” diventa una “media”, se non nelle dimensioni, almeno nel prezzo d’acquisto. Ne vale la pena per 2/3 viaggi all’anno?

Del resto, restando al suo esempio, usare una Dacia Spring per viaggi di alcune centinaia di chilometri e oltre non è affatto impossibile. Vedi qui . Si tratta semplicemente di allungare i tempi di un’ora o due.