Perché le auto costano molto più che in Francia?

Perché le auto costano molto di più in Italia che in Francia? Questione di tasse? O sono esosi i nostri concessionari? È la domanda di Demetrio. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Perché le auto costano…/ Sulla Skoda Coupé 5 mila euro di differenza”

“Confronto i configuratori online di diversi Paesi (italia, Francia Germania) per diverse marche (Kia, Skoda, Hyundai….). È costantemente sconfortante il pessimo livello di quelli italiani rispetto alle alternative. Con mesi di ritardo, Skoda italia ha caricato il modello Enyaq iV Coupé, e il risultato è un gran mischione tra la versione RS e quella base. Inoltre il modello della Coupé 60 francese costa ben 5 mila euro in meno rispetto alla versione italiana. Questione di tasse/incentivi o dipende dal peso dato ai concessionari?“ Demetrio Pitasi

Pesa anzitutto l’Iva, che da noi è più salata (non solo per le elettriche)

Risposta. Non solo in Francia, anche in Germania tutte le auto, non solo le elettriche e non solo le Skoda, costano meno. Questione di IVA, che in Italia è al 22%, mentre in Francia è al 20% e in Germania al 19%. E questione di imposte locali, la famosa IPT, che da noi spinge ancor più su il prezzo. Tutto questo ha dato origine anche al famoso fenomeno delle importazioni parallele, ovvero l’arrivo in Italia di auto immatricolate all’estero con un regime Iva ridotto. Una scorciatoia che ha dato origine a molti abusi perseguiti dalla Guardia di Finanza e più volte denunciati dalla stampa specializzata, come Quattroruote. Non darei la croce addosso ai concessionari, invece, che a quel che se ne sa hanno margini in linea con i colleghi europei. Quanto ai configuratori, ci occuperemo presto dell’argomenti, per dirvi quali siano quelli più efficaci e di più agevole consultazione lato-utente.

– Iscriviti a Newsletter e YouTube di Vaielettrico —