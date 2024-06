Perché l’auto elettrica? La “guida per caso” del professor Abbotto

E’ appena uscito “Perché l’auto elettrica?”, il nuovo libro del professor Alessandro Abbotto che raccoglie e integra gli articoli pubblicati su Vaielettrico, in tre anni di apprezzatissima collaborazione. Il risultato è una panoramica completa delle ragioni, economiche e scientifiche, della transizione verso la mobilità elettrica.

Firma la prefazione Massimo Degli Esposti, co fondatore e direttore responsabile di Vaielettrico. Ecco l’incipit.

“Le strade di Vaielettrico e del professor Alessandro Abbotto non si incrociarono certo sotto i migliori auspici. Tutt’altro: ci mise in contatto un imbarazzante infortunio giornalistico. Male interpretando l’articolo di una rivista scientifica, avevamo scritto che un team di ricercatori svedesi era riuscito a sviluppare un modulo fotovoltaico dalle straordinarie proprietà, capace di convertire in elettroni il 132% dei fotoni catturati.

Questo, argomentavamo, avrebbe dato la possibilità ai futuri veicoli elettrici di alimentarsi in movimento direttamente dal sole. Avremmo avuto così tra le mani il Santo Graal della mobilità a zero emissioni.

Con grande cortesia il professore ci scrisse spiegando che la scoperta si limitava a una sola lunghezza d’onda della radiazione solare, quindi a una piccola frazione dell’energia potenziale. E se anche fosse stata industrializzata, non avrebbe aumentato l’efficienza complessiva di un pannello fotovoltaico per più di uno o due punti percentuali. Troppo poco, comunque, per vagheggiare di auto solari.

Nove volte su dieci, nei giornali, incidenti del genere si risolvono in una goffa rettifica; e quel che resta (la polvere) velocemente nascosta sotto il tappeto. Ma con il professor Abbotto non finì così: questo libro ne è la prova.„

Una raccolta ragionata degli articoli scritti per Vaielettrico

“Perché l’auto elettrica?” «non è la classica guida, con le voci, per così dire, sistemate in buon ordine alfabetico. Non è nemmeno la sbrigativa, impersonale lista di “Frequently Asked Questions”» sottolinea Degli Esposti. «Eppure – aggiunge – finisce per essere entrambe le cose: esaustiva come la prima, immediata come la seconda».

Le paure, i dubbi e le mistificazioni di cui Vaielettrico è lo specchio quotidiano diventano lo spunto per rimettere le cose al loro posto. Con le sue competenze accademiche (Abbotto è tra l’altro Presidente della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana) ma a che con la sua esperienza diretta da automobilista elettrico di lungo corso.

Un libro, nato dal basso, «stratificandosi tra gli spunti della cronaca, gli inghippi del giorno per giorno, i temi alti del dibattito globale sulla crisi climatica» e proprio per questo «necessario» conclude Degli Esposti.

