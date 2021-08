Perché la Twingo non ricarica in autostrada? E la ID.3…?

Perché la Renault Twingo, come altre citycar, non può ricaricare in autostrada? E rifornire una Volkswagen ID.3 nelle colonnine in AC può rovinare le batterie? Ce lo chiedono Pietro e Marcello, due lettori. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@Vaielettrico.it.

Perché la Twingo…/ “Aspettavo con ansia le colonnine in autostrada, sono deluso”

“Sono un felice possessore di una Twingo ZE e aspettavo con ansia l’installazione delle prime colonnine all’interno delle stazioni di servizio autostradali. Quando hanno inaugurato il punto di ricarica nell’area Flaminia est sull’A1, ho notato con disappunto che i connettori erano solo in corrente continua. Non permettendo a molti utenti di auto elettriche di ricaricare. La risposta di Free To X, che allego, è deludente, in quanto lo spazio di una colonnina AC è irrisorio e occuperebbe solo altri due parcheggi: Vengono installare nei centri storici dove c’è molto meno spazio…Saluti“. Pietro, Latina.

Perché la Twingo…/ Pari dignità alle citycar

Risposta. Pietro ha ragione da vendere. Anche chi possiede una citycar, che ricarica solo in corrente alternata AC, ha diritto di rifornirsi in autostrada, senza dover uscire. Nella risposta che Free To X gli ha inviato, si spiega qual è stata la scelta che ha ispirato questa prima prima fase di installazioni. Ovvero privilegiare “stazioni di ricarica con colonnine HPC dotate di connettori in DC... per garantire la potenza necessaria a ridurre drasticamente i tempi di ricarica. E renderli compatibili con quelli dei veicoli tradizionali a combustione interna, come…previsto nella più recente normativa“. È evidente, però, che ci si è resi conto che questo approccio taglia fuori una buona fetta di clientela, visto che anche in elettrico si vendono soprattutto citycar: “…per garantire un servizio a maggiore diffusione nei confronti della clientela”, scrive ancora Free To X, “nelle prossime realizzazioni– e dove gli spazi lo consentono- sono previste anche colonnine multi standard con connettori CCS/CHAdeMO in DC del tipo Fast e Type 2 in AC“.

Ricaricare una Volkswagen ID.3 nelle colonnine AC può creare problemi?

“Ho recentemente acquistato una Volkswagen ID.3 da 58 kWh e non ho un garage. Ho letto che, per il migliore utilizzo delle batterie dovrei ricaricare l’auto da casa, ma come spiegato non è possibile. Vicino casa esiste una piletta Enel X da 14 kWh. Se ricarico sempre a questa potenza, le batterie di rovineranno? Grazie“. Marcello.

Risposta. Nessun problema, a quanto ci risulta. Un’usura precoce delle batterie potrebbe presentarsi, a quanto disse la Volkswagen stessa, se la ricarica più frequente fosse in corrente continua, da 50 kW in su. Non ci sembra che sia il suo caso, a queste potenze in alternata può dormire sonni tranquilli. Sul sito ufficiale per la ID.3 la VW dà piuttosto questi tre suggerimenti per preservare a lungo batterie e autonomia:

1. Per l’utilizzo giornaliero, su brevi tragitti, non ricaricare mediamente oltre l’80%.

2. Se il tempo di fermo supera le 12 ore, la ricarica dovrebbe essere tra il 30 e l’80%.

3. Per la ricarica completa (100%), imposta un timer di ricarica nel sistema di gestione della ricarica, e mettiti in viaggio appena l’operazione è terminata.