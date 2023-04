Perché Route220 attacca l’Enel sulle ricariche

Perché Route220 attacca un gigante come Enel X Way sulle ricariche: è tutto spiegato nell’atto di 22 pagine con cui l’Antitrust ha aperto un’istruttoria.

Perché Route220…/ Partiamo dalle forze in campo…

Perché una piccola società come Route220, solo 15° tra le reti di ricarica in Italia, induce l’Autorità che vigila sulla concorrenza ad aprire un’indagine contro il leader di mercato? Da una parte c’è un’azienda che, con il marchio evway, dispone di 104 colonnine in tutto, secondo i dati pubblicati dalla stessa Antitrust (sopra). Dall’altra c’è un colosso che di colonnine ne ha oltre 15 mila, con una presenza crescente nell’alta potenza grazie alla joint-venture con Volkswagen, Ewiva. In realtà non tutti gli operatori contano su una rete installata in proprio. Ci sono marchi che si affidano in gran parte ad accordi di interoperabilità con altre reti, con il cosiddetto roaming. In parole povere: con la app o la card di una società, hai accesso alle colonnine di altri marchi con cui è stato concluso un accordo. Quel che lamenta Route220 è che i prezzi a cui questo avviene sarebbero troppo onerosi, in confronto alle tariffe che Enel X Way fa ai clienti diretti.

…per arrivare ai prezzi del “roaming”, l’oggetto del contendere

Le 22 pagine con cui l’Antitrust comunica l’avvio dell’indagine sono zeppe di tabelle e termini tecnici, che vi risparmiamo. Limitandoci a un semplice specchietto in cui Route220 sintetizza le cifre da cui parte l’accusa a Enel X Way di abusare della posizione dominante. Questo in virtù di una quota di mercato che sfiora il 50%. Il ricorrente fa notare che già il prezzo delle ricariche spot, Pay Per USE (PPE), dei clienti Enel X Way è più conveniente. Ma la differenza aumenta ancora se il confronto è con le tariffe in abbonamento praticate dalla stessa azienda, con livelli di consumi prestabiliti. Enel X Way ha già dato una prima risposta all’apertura dell’indagine, assicurando di avere sempre garantito “costi sostenibili per gli operatori e prezzi competitivi nell’interesse dei clienti finali”. E ancor più articolerà le sue ragioni quando il giudizio entrerà nel merito. Ma già ora il documento dell’Antitrust rappresenta un interessantissimo spaccato dello stato dell’arte della ricarica in Italia.