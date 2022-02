Perché la mia Tesla non ha l’autonomia da libretto?

Perché la mia Tesla Model 3 non ha (da display) l’autonomia indicata sul libretto? Ce lo chiede Salvatore, che non si dà pace. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che quesiti o interventi vanno inviati a info@vaielettrico.it .

Perché la mia Tesla fa 15% di km in meno

“S eguo con interesse i Vostri articoli ormai da un anno. Ed in particolare da quando sono entrato in possesso di una Tesla Model 3 Performance, ovvero da fine marzo 2021. Sono entusiasta della vettura e non avrei dubbi a ricomprarla. Un dubbio che tuttavia mi assale è quello della differenza tra autonomia dichiarata e autonomia mostrata. Mi spiego meglio. La vettura veniva data con una autonomia di 567 km ed infatti sul libretto è riportato questo valore. Il problema è che questo valore non è mai apparso sulla mia auto quando caricata al 100% e la differenza non è poca. Inizialmente veniva fuori un valore di circa 506 ma con il tempo è arrivato a 488 “ .

Che senso ha dichiarare un range che non è reale?

“ Io mi chiedo, indipendentemente dall’autonomia reale, perché il valore iniziale con carica al 100% è più basso di quello dichiarato di quasi il 15%? Ho richiesto lumi a Tesla e gli stessi mi hanno risposto che l’indicazione a display non ha valore. Ma comunque, se avessi voluto, era possibile con una procedura a distanza allineare il valore visualizzato al 567 dichiarato. Ma ovviamente non aveva alcun significato pratico. Secondo Voi, ha senso tutto ciò? Ha senso dichiarare 567 km di autonomia quando a vettura nuova ne vengono mostrati 60 in meno? O piuttosto è indice di un calo precoce di prestazioni? È ovvio che 567 non li potrà fare mai, se parte da 80 meno, mi sbaglio? Aspettando con ansia il Vostro graditissimo parere, ringrazio in anticipo “ . Salvatore.

Perché la mia Tesla…? Il problema è l’informazione

Risposta. Questo è il primo mistero glorioso con cui si misura chi acquista un’elettrica. In genere nessuno lo avvisa di questa che, apparentemente, è un’anomalia che ti fa pensare che la tua macchina possa avere un problema. Si dovrebbe essere informati che:

1 ) il numerino che appare sul display non è un dati scientifico che ti dice con certezza quanti km puoi ancora fare. È solo una proiezione che dice quanta autonomia potresti avere (forse) in base a quanto hai consumato negli ultimi km. Non a caso il nostro amico Youtuber Matteo Valenza lo chiama indovinometro.

2 ) Il dato di omologazione WLTP è rilevato in condizioni e su percorsi ottimali per le auto elettriche. A una temperatura di 23 °C, su un percorso di 23 km a una velocità media di 47 km/h, poco realistico soprattutto per una Model 3 Performance. ) IlWLTP è rilevato in condizioni e su percorsi ottimali per le auto elettriche. A una temperatura di 23 °C, su un percorso di 23 km a una velocità media di 47 km/h, poco realistico soprattutto per una Model 3 Performance.

3 ) Oltre alla velocità, anche il freddo incide pesantemente sui consumi, come abbiamo scritto più volte. E come hanno scoperto sulla loro pelle tanti lettori che ci hanno scritto. incide pesantemente sui consumi, come abbiamoE come hanno scoperto sulla loro pelle tanti lettori che ci hanno scritto.

L’unico vero riferimento è il livello della batteria