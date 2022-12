Perchè la mia Skoda Enyaq iv 80 ricarica a 60 kW anzichè a 135?

La Skoda Enyaq iv 80 di Alberto ricarica a 60 kW anzichè a 135 come previsto dopo l’aggiornamento software. E’ normale, ci chiede? Inviate i vostri quesiti a info@vaielettrico.it

Anche dopo l’aggiornamento la carica è troppo lenta

“ Carissimi,

ho acquistato una Skoda Enyaq 80 iv in settembre 2021. Sono stati eseguiti un mese fa circa gli aggiornamenti relativi alla gestione della batteria e alla ricarica, che è passata da 50 a 135 kW.

Ho fatto una prova a una colonnina EVVIVA da 100 kW vedendo, però, che la ricarica non raggiunge neppure i 60 kW di potenza. E ho speso 9.93 euro per 8.82 kWh in 11 minuti.

Il servizio clienti della Skoda mi ha allora consigliato di eseguire una ricarica dopo aver viaggiato in modo un po’ allegro e veloce per avere le batterie alla giusta temperatura che sarebbe di 25 gradi.

Una seconda prova quindi è stata eseguita dopo aver fatto un percorso però su statale e non autostradale di una ventina di chilometri seguito da un breve tratto di città senza particolare traffico: colonnina Be Charge 5.56 kWh a 5.54 euro in 6 minuti. Come si può vedere dalle foto allegate (il nome del file consente di risalire alla sequenza delle operazioni) anche in questo caso la ricarica è piuttosto lenta, poco sopra i 60 kW.

Sempre il servizio clienti della Skoda insiste sull’importanza di eseguire la ricarica con batterie alla giusta temperatura (25°) che ovviamente però io non posso controllare perché non c’è un indicatore; inoltre mi dicono che la ricarica veloce sarebbe ideale in realtà per i viaggi autostradali, condizione questa reputata ottimale per la temperatura di ricarica della batteria, che altrimenti richiederebbe troppo tempo per essere raggiunta per consentire di sfruttare appieno la potenza fornita.

Mi consigliano la prova in autostrada. Ma le colonnine?

Ci sono diverse considerazioni che mi vengono in mente: la prima è che, da quanto leggevo sulle vostre pagine, sono proprio le autostrade quelle che mancano di colonnine. La seconda è che la ricarica veloce ha un costo molto elevato perché supera l’euro a kilowattora (non ho abbonamenti perché ricarico sempre a casa), costo cui si aggiunge quello per il tempo di occupazione: darei per scontato che, quando io ho mi collego a una di queste colonnine, rapidamente la ricarica sia eseguita alla potenza attesa, altrimenti mi sembrerebbe una truffa.

Infine la ricarica veloce dovrebbe consentire di “fare il pieno” in una quarantina di minuti: la prima prova è durata 9 minuti senza raggiungere i 60 kW a costi peraltro proibitivi. Qualcosa è successo con l’aggiornamento perché prima di eseguirlo la ricarica arrivava giusto giusto a 50 kW alla colonnina Be Charge.

Non avendo mai sentito di questi problemi desideravo conoscere la vostra opinione.

Vi ringrazio. Un caro saluto e auguri per il Nuovo Anno! “ Alberto Morabito

Qualcosa non va: i dati del test sono ben diversi

Risposta – Proprio oggi il sito specializzato francese Automobile Propre ha pubblicato qualcosa non abbia funzionato nell’aggiornamento software sulla sua vettura. Un altro lettore aveva già segnalato lo stesso problema ( Proprio oggi il sito specializzato francese Automobile Propre ha pubblicato un accurato test della sua auto, la Skoda Enyaq iv 80, velocità di ricarica compresa. I dati, però, divergono nettamente da quelli che ha verificato lei. Questo accredita l’ipotesi chesoftware sulla sua vettura. Un altro lettore aveva già segnalato lo stesso problema ( leggi

Le prestazioni di Skoda Enyaq iv 80 in ricarica, scrive infatti Automobile Propre, sono “molto soddisfacenti“. I colleghi francesi hanno effettuato la prova a una temperatura esterna fra 7 e 10 gradi durante un viaggio di 500 km. Quindi con le betterie sicuramente in temperatura. Inoltre hanno utilizzato prevalentemente le colonnine della rete europea Ionity che erogano 350 kW di potenza. Offrono inoltre la ricarica ultrafast ai possessori di auto del gruppo VW, quindi anche Skoda, a condizioni agevolate (0,35 euro a kWh più abbonamento mesile) contro 0,79 euro per accessi occasionali. Un picco a 139 kW e dal 10 all’80% in 27 minuti Stando ai dati ufficiali della casa la ricarica dal 10 all’80% richiede 29 minuti con picco di potenza a 135 kW. Nel test di Automobile Propre la potenza media raggiunta è stata di 124,4 kW, con un picco a 139 kW quando la carica della batteria era del 26%. La potenza massima è stata mantenuta fino al 60% della carica, per poi scendere progressivamente a 78 kW avvicinandosi all’80%. Tutta l’operazione ha richiesto 27 minuti. Sono serviti altri 11 minuti per passare dall’80 al 90% della carica e altri 18 minuti per raggiungere il 100%. Nelle colonnine di altri operatori, scrive Automobile Propre, la curva di ricarica è stata leggermente meno lineare, ma il tempo richiesto per passare dal 10 all’80% è stato superiore di un solo minuto. Tipica curva di ricarica dal 10 all’80% dall’80 al 100% dal 10 al 100% Tempo di ricarica (in min) 27 29 56 Autonomia guadagnata (in km) 224 64 288

Le colonnine HPC in autostrada? Poche ma ci sono

Lei però, Alberto, avrebbe dovuto testare la sua vettura su una colonnina HPC con potenza superiore ai 150 kW (quella di EWiva, ci dice, raggiungeva al massio i 100 kW, di quella Be Chrage non sappiamo nulla). Non sappiamo nemmeno in che zona risieda. Altrimenti avremmo potuto consigliarle di ripetere la prova su un tratto autostradale servito da una delle circa 30 stazioni di ricarica HPC di Free to X sulla rete ASPI, o di altri operatori (una ventina) su altre reti autostradali.

Non ci risultano infine tariffe “superiori a 1 euro” a kWh (al massimo 0,99), nè un’aggiunta per l’occupazione dello stallo, almeno finchè l’auto è in ricarica.