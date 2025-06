Perché in Spagna le elettriche costano molto meno? Gianni vorrebbe acquistare una BYD Dolphin Surf, ma in Italia costa 7 mila euro in più…Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Perché in Spagna…? La piccola BYD là la paghi 7 mila euro meno che in Italia

“Da sempre seguo il vostro sito e ne condivido le opinioni, anche quando criticate, giustamente, chi si improvvisa esperto o parla di auto elettriche senza competenza.

Nel mio caso vorrei acquistarne una a breve. Premetto che vivo in una casa unifamiliare, ho un impianto fotovoltaico e ho già installato una colonnina di ricarica. Sto cercando una seconda auto, piccola, per mia moglie, da usare prevalentemente in ambito urbano, con un prezzo contenuto. Tra le poche disponibili, di recente ho visto e provato la BYD Dolphin Surf con batteria da 30 kWh, proposta a €18.900 senza sconti né promozioni da parte della casa. Poi leggo che lo stesso modello in Spagna viene venduto a €11.780. Chiedo spiegazioni al venditore e mi conferma che quel prezzo è corretto, poiché in Spagna non vengono applicati i dazi doganali come avviene in Italia. In pratica, per evitare dazi, dovrei orientarmi su un’auto (per esempio la nuova Grande Panda) di una casa francese, con sede fiscale nei Paesi Bassi, ma prodotta in Serbia, cioè in un paese extra-UE. Alla fine, invece di avere incentivi per rinnovare il parco auto (che, tra l’altro, non chiedo), mi ritrovo a dover pagare quasi il doppio. Mi interessa molto conoscere la vostra opinione su questa situazione“. Gianni Donadi

Non è una questione di dazi, ma di incentivi nazionali

Risposta. Fermi tutti, il venditore ha detto una sciocchezza. Italia e Spagna fanno parte della UE e quindi i dazi doganali sulle auto in arrivo dalla Cina sono identici. La differenza di prezzo finale è legata al fatto che là ci sono tuttora incentivi all’acquisto che da noi, al momento, mancano. Anche se, da quanto annunciato, potrebbero arrivare a breve i bonus 2025, molto più generosi di quelli spagnoli, ma con limiti legati all’ISEE. Sarebbe una bella opportunità, da cogliere in fretta prima che i fondi a disposizione si esauriscano. C’è da considerare poi che in Spagna l’IVA sull’acquisto dell’auto è inferiore di un punto (21% contro 22%) e anche questo incide sul prezzo finale.