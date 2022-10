Perché in Italia nessuno parla della Talaria Sting?

Io ho svoltato! Vado in giro per boschi dopo il lavoro e torno sempre con bel sorriso stampato in faccia 🙂 Dispiace solo non poter condividere tutto questo con altri amanti del fuoristrada elettrico su due ruote e per questo vi scrivo. „ Giuseppe Ferrara

L’off-road è infatti l’ambiente dove i mezzi elettrici danno il meglio: tanta coppia per passare gli ostacoli, percorsi dell’ordine delle decine di kilometri, zero puzza o inquinamento e, soprattutto, IL SILENZIO necessario per ascoltare la natura e non farsi odiare dagli animali, i residenti, e gli escursionisti a piedi o in bici.

Nonostante sia presente sul mercato da inizio anno, nessuna testata giornalistica del settore ne parla, eppure, sebbene in molti sembrano non considerare questo aspetto, la mobilità elettrica è anche fuori strada !

“Ciao a tutti, vi avevo contattato un po’ di mesi fa per l’acquisto di una Tesla model 3, alla fine senza incentivi e con l’aumento dei prezzi per la guerra ho deciso di rimandare di qualche anno e ho deciso di prendere una moto elettrica da cross, la migliore scelta che abbia mai fatto, economica per la manutenzione e rifornimento, potente, silenziosa, bella.

Pagata 4.500 € nuova quindi circa alla pari con il benzina.

Ha una potenza esagerata pur essendo guidabile a 14 anni (anche eccessiva), ho fatto 2000 km in un mese e ho speso sulle 20 euro, moto a benzina che consumano, non hanno potenza avrebbero speso sulle 200 250.

La migliore moto da cross in circolazione.

Mi sono appena iscritto al vostro canale anche se è da un paio di anni che vi seguo, complimenti a tutti per il vostro servio e la vostra efficacia nellincentivare la mobilità eco.

Talaria è la marca, Sting è il modello, la ricarica da 0 a 100 è 4 ore, ma io cerco di non scaricarla mai oltre il 30, la porto quasi sempre al 60 circa e in 30 minuti è carica, la uso per tutto, andare a scuola, andare nei boschi, è comodissima e leggera, ma il bello è che batto quasi tutti i miei amici che hanno moto a benzina.

Autonomia reale in pianura 60 km. Salita uguale perché a scendere se si è bravi si ricarica, sennò se si accelera non un po si scarica pochissimo o niente „ . Luca Pisoni

Ufficio stampa, se ci sei batti un colpo

Risposta- In effetti Talaria Sting sembra avere tutto quello che deve avere una Dirt Bike di successo. Tutto, tranne che un efficiente ufficio stampa. Vaielettrico non ha mai ricevuto un comunicato e tanto meno la proposta di un test. E da quel che si vede nel web, il black out informativo riguarda tutti i media italiani. Questo è l’unico motivo per cui nessuno in Italia ne ha mai parlato. Navigando su siti stranieri scopriamo che Talaria è stata fondata nel 1996, a Chongqing, in Cina. Solo di recente si è dedicata alla progettazione e alla produzione di moto elettriche, ed è arrivata in Europa con un unico modello: la Sting, appunto. In Italia ha una sede commerciale a Bolzano che evidentemente si preoccupa più di vendite che di immagine. E forse, visti i risultati, fa pure bene: due testimonial come Luca e Giuseppe possono bastare. Ma se l’azienda ce ne darà occasione la testeremo molto volentieri anche noi.

