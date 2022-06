Perché ibrida plug-in è meglio del diesel, parola di Marco

Perché ibrida plug-in è meglio del diesel: lo racconta Marco, un lettore veneto che vice in Danimarca, con la sua Seat Leon Sportourer. Ricordiamo che chi volesse raccontare le sue esperienze può scrivere a info@vaielettrico.it .

di Marco Triches

“Vorrei portare la.mia esperienza in termini di ibride plug-in. La miglior scelta che potessi fare. Vivo a Copenhagen e vado al lavoro in auto facendo 30km al giorno (A/R)“.

Perché ibrida plug-in: quanto consumo ogni 100 km

“Ho acquistato l’auto a inizio marzo, una Seat Leon Sportstourer plug-in 2021.

Ho fatto 400km dal concessionario a casa (solo benzina), più andata e ritorno dal lavoro per 2 mesi (solo elettrico), 800km. Più Copenhagen – Belluno, 1.500km (solo benzina, senza ricaricare) e viaggi intorno a Belluno di massimo 70-80 km A/R, circa 400km prevalentemente in elettrico, ma non solo. L’auto ha un’autonoma di 50-60km in elettrico. A Copenhagen ricarico nelle colonnine, a Belluno ricarica a casa. Totale 3.100km. Consumo medio 3.4 /100km + 7.7 kWh/100km. Viaggio Copenhagen- Belluno fatto con 2 adulti e bagagliaio pieno (sedili posteriori ribaltati). In autostrada in Germania ( con batteria scarica) consumo 5,5 l /100km, nel tratto Amburgo-Monaco di Baviera)“.

Il diesel non ha la ricarica rigenerativa e comunque…

“Interessante il tratto da Kurstfein (confine Austria-Germania) a Belluno, fatto su strade extraurbane, rispettando i limiti e passando per Kitzbuhel, Mittersill, Lienz e Cortina. Evitando così l’autostrada in Austria e il Brennero. Con batteria scarica (quindi solo benzina) consumo medio di 4.1 litri/100km. Questo grazie al fatto che scendendo a Mittersill e poi a Lienz, una volta saliti in quota, la ricarica rigenerativa riportava la batteria anche al 40%. Cosa che un normale diesel non fa. Quella strada, fatta con una Volkswagen Passat a gasolio un paio di anni fa aveva registrato un consumo di 5,1 litri/100km. Quindi anche come auto aziendale, in strade montuose/collinari, ho consumi concorrenziali con i diesel. Se poi ogni mattina parti carico perché in azienda (o a casa) ricarichi, i consumi scendono“.

Perché ibrida plug-in: anche in autostrada, andando ai 115…

“Da notare: consumi in autostrada dipendono più dal piede che dal motore. La Seat Leon in questione a 110km/h fa i 4.5 litri/100km, a 120 fa i 5.7 e a 130 fa i 6.8. L’ho verificato in Germania (nel viaggio di cui sopra) per tratti di 50km ciascuno, per curiosità sui consumi. Andare a 130km/h invece che a 120 fa risparmiare 6 minuti di tempo ogni 100km … Per viaggi inferiori ai 400km per tratta, andare a 130km/h invece che a 120 é un inutile spreco di benzina. Velocità di crociera in autostrada per fare km e risparmiare é 115km/ora. A quella velocità, quasi qualsiasi auto con meno di 150CV fa tra i 5 e i 5.5 l/100km. Tutti i viaggi sono stati fatti con climatizzatore acceso, ventola di solito a 2 e temperatura di 21-22 gradi se fuori era più freddo. Oppure di 23.5 gradi se fuori c’è n’erano 27-28 (come nei giorni a Belluno), per evitare sbalzi termici elevati al piccolo di casa. Giudicate voi, ma a me i consumi sembrano davvero ottimi“.

