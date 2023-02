Perché i prezzi alle colonnine non scendono ancora, nonostante il costo dell’energia sia sensibilmente sceso? Lo chiedono Giovanni e Oretta. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Perché i prezzi alle colonnine restano 4 volte più di quel che pago a casa?

“Sono in possesso di un’auto elettrica, e sono abbastanza contento, ma mi rivolgo a voi , perché date informazioni precise e dettagliate, e vi faccio mille complimenti. ma vengo alla domanda: come mai alle colonnine di ricarica si paga 0,85 al kWh quando a casa pago 0,20 al kWh? Le compagnie dovrebbero essere meno cannibali sulle tariffe. Ringrazio e cordialmente saluto“ . Giovanni Nepote

“Nel 2020 ho acquistato una Corsa Ev e nel 2021 una Kia Niro, sostenendo contro tutto e tutti che ero molto soddisfatta e non sarei mai tornata al termico. A oggi ho dei grossi problemi a causa del costo delle ricariche alle colonnine, soprattutto Fast e Ultra fast. Come mai, nonostante il prezzo della corrente sia sceso da gennaio, alle colonnine ci sono ancora prezzi proibitivi? (0,96 per le Be Charge, 0,87 per Enel X ecc?). Sono costretta ad utilizzare l’unica auto a gasolio che possiedo, più conveniente…“. Oretta

I ribassi sono in arrivo, ma c’è sempre l’arma degli abbonamenti

Risposta. Ci aspettiamo tutti un imminente taglio dei prezzi alla colonnina. Da noi interpellati, alcuni grandi gestori ci hanno spiegato di attendere solo che questa tendenza al ribasso si consolidi. Non volendo rivedere i prezzi ogni giorno come si fa invece per la benzina. Sono quindi in arrivo listini ben più abbordabili, che dureranno per alcuni mesi (gli ultimi rialzi sono di ottobre). Sarebbe una boccata d’ossigeno anche per chi le auto elettriche le vende, dato che i rincari folli dell’energia sono tra le cause principali del crollo delle immatricolazioni. Attenzione però: c’è modo di pagare molto meno delle cifre citate dai due lettori. Sia Be Charge che Enel X Way offrono pacchetti mensili in abbonamento flat con cui il prezzo al kWh è in media sui 30-35 centesimi. Si possono utilizzare anche sulle colonnine degli altri gestori.Nel caso di Enel X Way l’abbonamento Large da 145 kWh costa 45 euro, 0,31 euro al kWh. Be Charge ha 4 tipi di offerta: la meno costosa, per chi viaggia tanto, è 0,35 euro al kWh per 500 kWh (175 euro).