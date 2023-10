Perché ho scelto Tesla e non più Alfa

Perché ho scelto Tesla e non più un’Alfa Romeo. Filiberto, un lettore da sempre appassionato di auto italiane, ci spiega i motivi di una scelta sofferta.

di Filiberto Filetti

“H o 37 anni e da poco guido elettrico. Premetto che sono un appassionato di guida e di tecnica di qualsiasi mezzo che abbia le ruote e che nell’ultimo periodo percorro pochi km all’anno. La mia ultima auto é stata una Alfa Romeo Giulietta multiair 1.4 litri e 170 Cv, auto divertente da guidare e relativamente parca nei costi di mantenimento “ .

Perché ho scelto Tesla: volevo una trazione posteriore e sono partito dalla Giulia

“ Quando è arrivato il momento di cambiare, avevo in mente un’ auto a trazione posteriore, bella da guidare ad un costo di acquisto e gestione ragionevoli. È iniziata la ricerca, prima nei listini delle varie marche, poi in presenza nelle concessionarie. Devo ammettere che ho un debole per le auto italiane. Quindi per primo mi sono recato in un concessionario Alfa Romeo per un preventivo per una Giulia, sicuramente punto di riferimento nella categoria per piacere di guida. Il concessionario, molto gentile e professionale, mi ha proposto una diesel da 160 Cv al costo di circa 55.000 euro in un allestimento di fascia alta. Avrei preferito la versione benzina da 280 Cv, ma era solo a trazione integrale e il costo era ancora più alto. Prezzi simili o superiori anche per i noti marchi tedeschi relativamente alle auto di quella categoria e quelle caratteristiche “ .

“Differenza di 20-25 mila euro a favore della Model 3”

“ A questo punto ho preso in considerazione anche un’ auto elettrica, senza pregiudizi e con tanta curiosità. Mi sono recato in un concessionario Tesla per provare una Model 3 RWD. Ho avuto la sensazione di un’auto velocissima sul dritto, con un handling di alto livello anche se non superiore a quello della Giulia. Ed un’avanzata tecnologia di infotainment ad effetto wow (che fa figo con gli amici, ma di cui in realtà mi interessa poco). Prezzo con incentivo statale+regionale e senza rottamazione 38.000 euro circa, lordo 43.000 euro. Ho dunque fatto i conti sulla differenza di costi tra Model 3 e Giulia per il periodo di 4 anni, in cui conto di tenere l’auto. Ho considerato acquisto, manutenzione, carburante, tassa di proprietà, svalutazione (il diesel si svaluterà molto nei prossimi anni). La forbice era tra i 20.000 e i 25.000 € in favore dell’elettrico “ .

“Ho il rammarico di aver preso un’auto costruita in Cina”

“ Ho deciso di acquistare la Model 3, ne sono soddisfatto, ci ho già fatto qualche viaggio in famiglia abbastanza lungo apprezzandone la straordinaria efficienza. Più qualche sgroppata da solo in montagna per puro piacere di guidare. Che il futuro sarà elettrico non ho più dubbi, la tecnologia dei propulsori a combustione interna é destinata a lasciare il passo come fu 130 anni fa per il motore a vapore. Rimane però un po’ di amaro in bocca per due motivi. Il primo: l’auto che guido tutti i giorni è costruita in Cina. Dunque i miei soldi sono finiti lontani dall’Italia e da tutta la filiera di piccole e medie imprese coinvolte nella fornitura dei marchi che producono nel nostro paese e in Europa. Per questo mi sento un po’ responsabile della nostra desertificazione industriale. Secondo motivo? Dispiace che un giovane che sogna un’auto italiana si debba scontrare con la strategia commerciale dei marchi nostrani, che sembra avere l’obbiettivo di non vendere più molte auto “ .

Un passato glorioso non basta più a conquistarti

“ Per gli azionisti meglio produrre meno ed aumentare al massimo i profitti, questo passa anche per la riduzione degli investimenti in ricerca e sviluppo. Le auto italiane erano le prime della classe in tecnologia, ora sono in un limbo attendista: vediamo cosa fanno gli altri e poi copiamo qualcosa, in ritardo e peggio. Non penso sia una strada percorribile nel lungo termine, la motivazione per comprare un auto solo per il glorioso passato del marchio potrebbe venir meno. La passione si forma da piccoli, io da adolescente sognavo un’Alfa perché erano le più belle e tra le migliori tecnologicamente. E anche perché in famiglia ne ha avute diverse mio padre, su un’ Alfa io ero a casa. Oggi non so quanti adolescenti sognino di comprare un’auto italiana, eccezione per le supercar prodotte in Emilia. In compenso mio figlio di 2 anni é entusiasta di girare in Tesla, per lui é l’auto del papà, può anche vedere i cartoni animati su YouTube e tanto basta “ .

Perché ho scelto Tesla? Non per motivi ecologici…

“ Spero che chi decide del futuro dell’Industria automobilistica italiana capisca una cosa. Se vuole mantenere dei dividendi da distribuire agli azionisti, bisogna poter competere con le auto elettriche di Tesla e cinesi, tecnicamente e nel prezzo. E pazienza se avevamo 100 anni di vantaggio tecnologico sui motori a combustione, le cose cambiano ma i nostri tecnici non sono secondi a nessuno, se ben finanziati. Per finire non faccio menzione della questione ecologista. Sebbene abbia un contratto luce per energia 100% da fonti rinnovabili, se avessi voluto fare una scelta puramente green avrei tenuto la mia vecchia auto per qualche altro anno. Questo dati i pochissimi km che percorro. E alla rottamazione avrei deciso di usare soltanto i mezzi pubblici, ma per me l’auto é da sempre passione, come scrivevo all’inizio “ .

