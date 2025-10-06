Perché gli italiani non comprano elettriche: la versione di Fusilli







Perché gli italiani non comprano auto elettriche. Siamo ultimi tra i grandi Paesi europei: poco sopra al 5% di quota, Francia, Germania, Spagna fra il 12 e il 16%. Raffaele Fusilli, ex n.1 di Renault Italia, su LinkedIn ha sintetizzato in 3 punti le cause.

Perché gli italiani non comprano: ricaricare è caro, in Spagna la metà

Secondo Fusilli non basta dire “le auto elettriche costano troppo” o “mancano le colonnine” ( peraltro non vero e i numeri lo dimostrano…). Il problema semmai è la distribuzione e sopratutto il ” buco nero ” della burocrazia e dei tempi di autorizzazione). Nell’ordine i problemi quindi sono: 1) Ricaricare costa caro. “In Italia la ricarica pubblica pesa : 0,64 €/kWh in AC e 0,76 €/kWh in DC. ( media tariffe). In Spagna ad esempio è la metà (0,35 €/kWh AC) e decisamente inferiore rispetto a noi negli altri paesei. Ecco allora che una delle principali promesse dell’elettrico ( ‘risparmio rispetto al carburante’) da noi non regge. Il vantaggio è azzerato dal prezzo dell’energia.”

Siamo sempre più poveri, la capacità di spesa cala

2) “Abbiamo una capacità di spesa inferiore agli altri“, ricorda Fusilli. “Negli ultimi 10 anni il potere d’acquisto reale delle famiglie è sceso del 4%. In Germania è salito del 6 %, in Francia del 3% ed in Spagna del 2% . La transizione energetica non è solo tecnologia: è anche economia familiare. E in Italia comprare un’auto nuova, a maggior ragione elettrica, pesa più che in qualunque altro grande Paese europeo.

Chi comanda fa solo chiacchiere

3) “Non è una priorità pubblica“, conclude l’ex manager Renault. “Nei primi 9 mesi del 2025, nessun incentivo al cambio auto. Zero. Mentre Francia e Spagna garantivano bonus fino a 7.000 € e la Germania seguiva la strada delle agevolazioni fiscali, in Italia tutto fermo fino al 15 ottobre. E con tante “condizioni” di accesso…”. Morale della favola: “La transizione non si fa con le dichiarazioni nei tanti convegni. Ma con energia a prezzi competitivi, infrastrutture veloci e capillari, redditi che tengano e politiche di supporto strutturali… La domanda che dovremmo porci non è “quando comincerà a crescere il mercato?”. La domanda vera è: “In queste condizioni, perché mai dovrebbe crescere?“.