Perché dico no all’elettrico e passo al diesel. Claudio spiega la sua decisione con l’autonomia ancora carente e il costo delle colonnine troppo salato. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Perché dico no: poca autonomia e prezzi alti. E chi ricarica per primo se la colonnina…?

“Dopo aver posseduto una macchina elettrica, ho compreso che il mercato attuale è senza una via d’uscita, se le macchine non riusciranno a percorrere più km e le compagnie non riducono i prezzi. E poi, che dire, la situazione attuale è di poche auto, ma quando ce ne saranno di più chi dovrà per primo caricare alle colonnine? Vi parlo per una mia impressione personale, dopo aver acquistato un’auto elettrica.

E aver capito che ci sono alcune agevolazioni importanti, ma risucchiate tutte dal costo dell’energia alle pompe e dai pochi km che le stesse effettuano… Poi per non dire che chi acquista una simile macchina non viene piu considerato nel mercato delle auto. Per non dire che le stesse non valgono nulla, anzi, le stesse case automobilistiche denigrano il valore!!!! Tanti sono i problemi penso che in questo modo il mercato sarà sempre carente…..io ho deciso di passare al diesel. Elettrico, saluti“. Claudio Sposato

La scelta è libera, ma i fatti non vanno stravolti

Risposta. Ognuno può decidere quello che vuole, ma dovrebbe farlo sulla base di dati reali. Che senso ha chiedersi chi potrà ricaricare per primo in un Paese in cui è evidente che la disponibilità di colonnine è largamente superiore al parco di auto elettriche circolanti? Basta andare a spasso per l’Italia per trovare ovunque colonnine sotto-utilizzate. E le nuove installazioni procedono a un ritmo ben superiore delle vendite di nuove EV.

E perché omettere di dire che per tanti automobilisti (in primis coloro che possono ricaricare a casa) l’elettrico è largamente conveniente rispetto a benzina e gasolio? Infine: con tutto il rispetto, è uno sciocchezza dire che nell’usato le EV non valgono niente.

Basta guardare le offerte sui siti specializzati in tutte le motorizzazioni, se le nostre sono ritenute poco attendibili per rendersi conto che si tratta di una bugia. Qualche dubbio l’avremmo invece sul futuro valore delle auto diesel, una motorizzazione sempre meno richiesta: ne riparliamo nel 2030…

