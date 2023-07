Perché batterie così piccole nelle ibride plug-in? Non sarebbe più sensato produrre modelli con autonomia 150-200 km, chiede Stefano? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Perché batterie così piccole? L’autonomia è scarsa e fai pochi km, con 15-20 kWh…

“Sono un entusiasta del progresso e delle auto elettriche , anche se al momento per necessità e per situazioni particolari sono il possessore di un’auto diciamo di transizione. L’ho dovuta acquistare l’anno passato, in maniera un po’ repentina, causa la rottura del motore della mia auto precedente. Mi sono ritrovato a prendere un modello che mi piacesse e subito disponibile e la scelta è ricaduta su una Renault Captur Phev. Che, oltretutto guida mia moglie e non io, fatta eccezione per il fine settimana e per quando facciamo qualche viaggio un po’ più lungo. Ho scoperto così il mondo dell’elettrico, anche se parziale, e avuto conferma del piacere del suo utilizzo. Ora volendo cambiare la seconda vettura, un 1.6 aspirato a benzina con cambio automatico che comincia a essere un po’ più costoso come mantenimento, cerco ancora tra le ibride plug-in. Tra le ibride quelle che mi sembrano più sensate. Anche se sarei quasi più tentato da un auto solo elettrica, avendo già la plug-in per eventuali viaggi più lunghi“.

Servirebbe una percorrenza in elettrico di 150-200 km

“Perché la maggior parte delle case ha in produzione plug-in con motori termici piuttosto grandi e motori elettrici di dimensione non così adeguate? Perché non fare motori termico più piccoli e batterie più grandi? O motori elettrici comunque più prestazionali, che rendono il motore termico praticamente solo un extender range? Non che la Captur sia tra quelle che ha un grande motore elettrico e abbia una grande batteria. Ma per lo meno ha un motore termico da 90 Cv aspirato che anche fiscalmente non impatta molto. Per il resto, ho trovato per la maggiore motori termici con grandi potenze o cubature con batterie secondo me non adeguate. O comunque con motori elettrici non all’altezza e con percorrenze sempre intorno ai 50 km in elettrico. Troverei più sensato fare plug-in con batterie da 15-20 kWh e motori termici più piccoli e motori magari elettrici più prestazionali. Così da garantire nel solo elettrico autonomie di 150-200 km e un piccolo termico per portare l’autonomia totale oltre 500-700 km“. Stefano Figaroli

Perché batterie così piccole? La VW aveva promesso di aumentare capacità e range, per ora…

Risposta. Lasciamo stare il range extender: chi ha percorso questa strada, come la BMW con la i3, è tornato sui suoi passi, cancellando questa soluzione dalla propria gamma. Più percorribile invece la strada di avere ibride plug-in con batterie più capaci, in modo da offrire un’autonomia elettrica di almeno 100 km. Due anni fa Volkswagen fece sapere che stava lavorando a una nuova generazione di PHEV con questo range, evidentemente con batterie più importanti della gamma attuale. Obiettivo: arrivare sul mercato nel 2023, ma al momento non se ne sa ancora nulla. È arrivata invece la nuova Toyota Prius, con 13,6 kWh di batterie e 69 km di autonomia in elettrico (ci si aspettava qualcosa di più…). La nostra impressione è che non ci siano investimenti enormi su questa tecnologia, che comporta problemi di peso, con due motori a cui aggiungere il pacco batterie. E anche di prezzo. E che ci si concentri piuttosto nel migliorare le auto elettriche, offrendo più autonomia a prezzi più umani.