Per spingere le ibride, attaccano l’elettrico: Jarvis, un lettore, ci invia un articolo che elogia le virtù della guida elettrica senza spina per una Jeep. Vaielettico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Per spingere le ibride si parla di guida elettrica senza stress e senza ricarica

“ È imbarazzante notare come il marketing delle case costruttrici, nonché certo giornalismo specializzato, stiano abilmente cavalcando il risentimento tutto italiano contro le auto alla spina. Modulando la propria “narrazione” per strizzare l’occhio ai detrattori: dopo l’elettrico senza spina, la nuova frontiera è l’elettrico senza stress. ossia”senza bisogno di introdurre nello stile di guida e di vita quel cambiamento che è rappresentato dalla ricarica delle batterie con il collegamento alla rete elettrica“. Che dire poi della definizione di autovettura green per un modello con emissioni di 128 g/km. Mi ricorda i famosi Ecodiesel (sincrasi di “diesel ecologico”) di inizio anni 2000. Che, con la consapevolezza odierna, non possono che far (sor)ridere per quanto fossero effettivamente puliti “ . Jarvis



Il nuovo fa paura, soprattutto in Italia