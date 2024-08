Per provare una EV la noleggio in vacanza: è una buona idea quella di Simone, che si accinge a partire per la Germania? E come ricaricare poi? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Per provare una EV mi faccio un giro in Germania: meglio la 500e o la VW ID.3?

“Vi seguo con un certo interesse, anche se non ho esperienza diretta nel settore. E a questo proposito mi è venuta questa idea di farmi una micro esperienza noleggiando una EV per la mia vacanza di una settimana in Germania. (Siamo in tre). Finora ho visto una 500e e una Volkswagen ID.3. La 500 mi pare una po’ scarsa come autonomia.. Punterei sulla ID.3. Accetto qualunque considerazione e consiglio, anche per rassicurare mia moglie che teme perdite di tempo e stress aggiuntivo. Ci sono app e/o tessere per la ricarica consigliabili? Quanto è l’autonomia della ID.3? (immagino sia quella con la batteria più “scarsa”). Quali tipi di ricarica accetta? (per queste ultime due domande cercherò sul web, ma intanto vi volevo porre la questione… Grazie 1.000“. Simone Sartini

Ottima idea, ecco qualche consiglio di base

Risposta. Noleggiare un’elettrica per un breve periodo è un ottimo metodo per prendere confidenza con questo tipo di auto. E farsi un’idea molto più precisa di quella che ci si può formare sui social o sui racconti di terzi. Anche noi pensiamo che un’auto con un’autonomia più rassicurante di quella offerta dal 500e sia consigliabile. Quanto al range della ID.3, dipende dalla taglia della batteria: normalmente nei noleggi si trova la versione da 58 kWh netti (62 lordi), con 426 km omologati. Bisogna tener conto che, se si viaggia a velocità autostradali, questa percorrenza diminuisce di parecchio, si può fare affidamento su circa 300 km. Quanto alla ricarica, una app come Nextcharge consente di rifornire un po’ dappertutto. Infine, i tempi di ricarica: sono piuttosto lunghi se la colonnina è in AC (non si va oltre gli 11 kW) e decisamente rapidi nelle DC/HPC, in cui si arriva a punte di 124 kW. Queste ultime si trovano sia in autostrada che fuori: sono più care, ma decisamente più rassicuranti per i timori di soste interminabili della moglie.

