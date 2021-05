Per Papa Francesco un Suv elettrico Fisker

Per Papa Francesco una Fisker elettrica. L’annuncio dopo una visita al Pontefice di Henrik Fisker, fondatore del marchio americano e noto designer di automobili.

Per Papa Francesco interni in plastica riciclata

Fisker aveva chiesto un’udienza, dicendosi “ispirato nel leggere che Francesco è molto attento all’ambiente e all’impatto dei cambiamenti climatici sulle generazioni future”. E ha proposto al pontefice, che ha accettato, di realizzare una Papamobile su misura basata sul primo modello del suo marchio, la Ocean. La consegna è prevista per l’anno prossimo, in contemporanea con il lancio del Suv elettrico di Fisker sui principali mercati.

“L’interno della Fisker Papamobile sarà caratterizzato da una varietà di materiali sostenibili, compresi i tappeti realizzati con bottiglie di plastica oceanica riciclate“, ha spiegato il designer di origini danesi, ma trapiantato da tempo negli Stati Uniti. Nella visita l’imprenditore era accompagnato nella moglie Geeta Gupta, che è anche sua socia in affari.

Il designer diventato costruttore, con alterne fortune

Fisker è un personaggio piuttosto controverso, anche se il suo talento di designer è fuori discussione. Per la BMW, Fisker ha progettato in stile vagamente retrò la Z8, utilizzata da James Bond-007 nel film del 1999 “Il mondo non basta“. Per l‘Aston Martin ha curato modelli come la DB9 e V8 Vantage, oltre ad avere diretto il centro di design Ford Ingeni a Londra. Come imprenditore, invece, ha avuto alterne fortune. La prima auto che portava il suo nome, la Karma, ibrida plug-in, è stata un insuccesso che ha portato l’azienda sull’orlo del fallimento. Anche gli inizi della sua seconda vita come produttore di auto sono stati difficili, con promesse più volte disattese. Negli ultimi tempi, però, i suoi programmi sembrano accompagnati da maggiore solidità. La Ocean è ormai sulla rampa di lancio e verrà prodotta da un partner affidabile come Magna. Mentre è di febbraio l’annuncio di un accordo con i cinesi di Foxconn per sviluppare congiuntamente una muova generazione di EV.