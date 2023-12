Per me solo i punti di ricarica pubblici. Avrò problemi con la BEV

Per me solo i punti di ricarica pubblici. Avrò problemi con la...

Filippo passerà all’elettrico non può ricaricare in garage, ma ha la fortuna di vivere in una zona ben dotata di punti di ricarica pubblici. Con le mie esigenze di mobilità e un budget di 20.000 euro avrò problemi, ci chiede? Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“V i scrivo in quanto vorrei un vostro parere in merito alla fattibilità o meno, sulla base della vostra esperienza e competenza, dell’acquisto di un’auto elettrica.

Vi descrivo brevemente la mia situazione. Percorro mediamente 20000 km l’anno, al massimo circa 80 km in una stessa giornata, così suddivisi: 25% urbano, 10% extra urbano, 65% autostrada.

Raramente, circa 2 volte l’anno, effettuo viaggi di lunga percorrenza, massimo 650/700 Km, oltre i quali utilizzo altri mezzi di trasporto.

Non ho possibilità di ricaricare l’auto presso la mia abitazione, né sul luogo di lavoro, ma in prossimità di entrambi i luoghi ho a disposizione colonnine sia in AC (11 KWh), sia in DC (50 KWh). Le auto sulle quali sto prendendo informazioni sono la MG4 (51KW) e la Pegeout e-208 (57KW).

Una di queste auto sarebbe secondo voi compatibile con le mie necessità di utilizzo e le mie disponibilità di punti di ricarica? In caso di risposta negativa, sapreste consigliarmi qualche modello più adeguato? Vorrei restare in un budget massimo di €20000, considerando i nuovi incentivi che vi saranno a breve con rottamazione veicolo Euro 4 „ . Filippo B.

Si può fare, io per esempio…

Risponde Massimo Degli Esposti- Caro Filippo, io sono nella sua stessa condizione: proprietario di una MG4 Standard, senza la possibilità di caricare nel mio garage che si trova in un edificio diverso dall' abitazione e non è ancora attrezzato per l'installazione di una wallbox a norma di legge.

Come lei, però, posso contare su una mezza dozzina di punti di ricarica pubblici da 22 kW a meno di dieci minuti da casa e almeno tre stazioni di ricarica fast lungo le principali direttrici di uscita dalla città di residenza.

I disagi? Superabili. Qualcosa di meglio? Prevenirli

Le posso confermare che di grossi problemi non ne ho avuti io e penso non ne avrà nemmeno lei. Almeno con le sue abituali percorrenze e con i modelli di auto che ha individuato.

Qualche volta può capitare di trovare la colonnina più vicina occupata o non disponibile per guasto temporaneo o abusi. Poco male: si va a quella successiva. Le app e perfino le tessere RFID a volte fanno i capricci? Una telefonata al centro assistenza consente in genere di avviare la ricarica da remoto.

Tuttavia non è il caso di sottovalutare i disagi di questi inconvenienti. Meglio prevenirli, approfittando di ogni occasione e di tutti i punti di ricarica pubblici vicini ai suoi abituali luoghi di sosta per buttare una manciata di kWh in batteria anche se non c’è necessità assoluta di ricaricare.

La nota dolente sono i costi. Obiettivo: limitare i danni

E veniamo alla nota dolente: i costi. Con i recenti aumenti tariffari, la ricarica da rete pubblica costa mediamente il doppio di quella domestica. Ancora di più quella veloce ad alta potenza, indispensabile nei viaggi più lunghi. Questo tende ad annullare i vantaggi economici del passaggio all’elettrico.

E’ possibile però limitare i danni sottoscrivendo abbonamenti mensili. Quelli di alcuni operatori consentono ancora di spendere attorno ai 40 euro per un kWh. A condizione però di calibrare perfettamente il totale dei kWh pre acquistati, arrivando a fine periodo con un consumo reale identico a quello stimato. Questo è abbastanza facile per chi usa l’auto su percorsi quotidiani abituali; molto peno per chi deve far normalmente fronte a esigenze di mobilità improvvise e imprevedibili.

In conclusone: disporre della ricarica domestica è la condizione ottimale per passare all’auto elettrica con tantissimi vantaggi e minimo disagio. Per gli altri è una sfida da affrontare aguzzando l’ingegno e modificando le abitudini.