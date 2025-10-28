Per Maserati e Alfa futuro termico, l’elettrico può attendere

Per Maserati e Alfa il futuro è fatto di auto termiche, l’elettrico può attendere. Parole e musica di Santo Ficili, che guida il marchio milanese ed è il n.2 della Casa del Tridente.

Per Maserati e Alfa “i clienti chiedono i motori tradizionali”

Per i due marchi premium del gruppo Stellantis “si era parlato di una transizione al 100% elettrico, ma i clienti chiedono il termico. Quindi abbiamo deciso di mantenere in vita la Alfa Romeo Giulia e la Stelvio almeno fino a fine 2027“. Ficili ha parlato a margine del Forum Quattroruote Next, in corso a Milano, lasciando intendere che con i motori a benzina e gasolio si andrà ben oltre. Questa marcia indietro, con una nuova strategia, è resa possibile anche grazie al fatto che i due brand sono parte del gruppo Stellantis: “La fortuna di Maserati e di Alfa Romeo, per i volumi che realizzano, è di stare dentro Stellantis, che ci aiuta moltissimo. Fossimo soli, avremmo qualche difficoltà a stare in piedi. Invece, siamo dentro Stellantis”, ha ammesso Ficili. A chi chiedeva se i brand stiano lavorando ad altri motori Ice, Ficili ha detto che “stiamo studiando, in futuro non ci sarà solo l’elettrico. Pensiamo che sia anche l’endotermico, ma comunque dobbiamo sviluppare tecnologie che rispettino l’ambiente“. Per esempio, Ficili ha ricordato che “Maserati produce ancora il V6, che è un motore bellissimo“.

E Antonio Filosa, capo di Stellantis Group, chiede alla UE una retromarcia sull’ambiente in stile Trump

Le dichiarazioni di Ficili sono in linea con quanto dichiarato lunedì dal n.1 di Stellantis, Antonio Filosa, in un’intervista a Bruno Vespa su Rai1: “Gli Stati Uniti con la nuova amministrazione hanno trasformato le regole con un pragmatismo unico e rapidissimo. E hanno restitutio agli americani la liberta di comprare la vettura che vogliono. In Europa le regole sono ancora restrittive e devono essere modificate”. Filosa invoca una modifica urgente del Green Deal. E l prima richiesta di Stellantis alla UE è quindi di “aprire al concetto di neutralità tecnologica”, molto caro al Governo italiano. Salvando quindi i motori termici, come del resto si accinge a fare la Commissione di Bruxelles dopo le ultime correzioni di rotta. Altra richiesta del top maanger campano è un focus specifico sulle vetture piccole, settore nel quale” l’Italia è il leader mondiale”.