Per la Mokka autonomia a 406 km (+20%). Il Suv elettrico della Opel arriva con una nuova batteria da 54 kWh. Attualmente il range non supera i 338 km.

Per la Mokka autonomia a 406 km e 6,579 km/kWh

Dal piccolo Suv della Opel arriva un altro segnale dei progressi che i maggiori costruttori stanno facendo sul fronte dell’autonomia. Chi viaggia in elettrico sa che cosa possono significare oltre 60 km di autonomia in più. Un aumento ottenuto dalla marca del gruppo Stellantis anche migliorando i consumi, che scendono a 15,2 kWh/100km (standard WLTP3). In pratica 6,578 km con un kWh, un buon risultato per un veicolo “a ruote alte“. Il tutto accoppiato a un motore elettrico con una potenza di 115 kW/156 CV e a una coppia di 260 Nm. La velocità massima resta limitata elettronicamente a 150 km/h. La cosa interessante è che in Germania il 65% dei clienti che acquista una Mokka opta per la versione solo elettrica, una percentuale decisamente alta rispetto all’Italia. Da noi le Mokka Electric vendute nei primi 11 mesi del 2022 sono state 729.

Anno dopo anno, migliora l’efficienza delle EV più vendute

Il dato dei km/kWh è una cifra media, comunque significativa, perché ricavata per tutti i modelli alla stessa temperatura e alla stessa velocità. Per capire poi quanto si spende effettivamente, ognuno deve fare i calcoli sulla sua esperienza di ricarica. Con la possibilità di variazioni enormi, a casa e nelle colonnine pubbliche, a seconda del contratto stipulato a suo tempo. Gli ultimi dati sulle 20 auto più vendute in Italia nel 2022 ci confermano comunque che l’efficienza sta aumentando, con quasi tutti i modelli al di sopra dei 6 km/kWh. La 500e si conferma ottima anche per consumi: oltre 7 km/kWh. Numero che può essere anche migliore nell’utilizzo per cui la piccola Fiat è nata, la città. Molto bene anche la Dacia Spring e, in rapporto a dimensioni e peso, le due Tesla, Model 3 e Model Y. E benissimo un’auto che non ha avuto finora un successo degno delle attese come la VW ID.3, a 7,143 km con un kWh. Male invece la Zoe, a 5,813.

