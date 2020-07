Per DS dal 2025 solo elettriche o ibride plug-in

Per DS dal 2025 solo auto elettriche o ibride plug-in. Il marchio di lusso del Gruppo Peugeot-Citroen sembra deciso a una svolta verso la sostenibilità.

Per DS il futuro del lusso è con la spina

La decisione è spiegata tra le pieghe di un comunicato in cui si illustra il concept Aero Sport Lounge, definito “simbiosi di lusso e consapevolezza ambientale“. La frase chiave sulle future intenzioni del marchio francese è questa: “La strategia di elettrificazione mirata prevede un orientamento ancora più forte verso la mobilità elettrica. Dal 2025, DS Automobiles intende offrire solo modelli completamente elettrici e ibridi plug-in“.

Attualmente, il marchio ha una sola auto elettrica in gamma, la DS 3 Crossback E-Tense (qui la nostra presentazione) . La tecnologia e il pacco-batterie da 50 kWh sono gli stessi delle “cugine” Opel Corsa-e, Peugeot e-208 ed e-2008. C’è poi un’ibrida plug-in, la DS 7 Crossback, ora solo in versione 4 x4, ma presto disponibile anche con la trazione anteriore, decisamente più economica. E ibrida plug-in sarà anche una versione dell’ammiraglia DS 9, attesa per fine anno.

Nel futuro anche sinergie con l’Alfa Romeo

I media francesi assicurano comunque che entro fine anno verrà presentato un secondo modello elettrico, la DS 4 E-Tense. Nel quadro della sinergie di gruppo, l’auto verrà costruita nello stabilimento tedesco della Opel a Rüsselsheim, e venduto dal 2021. La base tecnica, qui, sarebbe la piattaforma modulare EMP2, che al momento è utilizzata solo per i modelli ibridi plug-in.

Ma è solo l’inizio: si sta già studiando la gamma che porterà al solo elettrico entro il 2025, con un nuovo piano-prodotto. Tenendo conto che, all’epoca, il gruppo francese sarà integrato con FCA Fiat-Chrysler. Ed è abbastanza verosimile prevedere sinergie nell’elettrico con l‘Alfa Romeo, una marca che ha assoluta necessità di mettere nel suo portafoglio-prodotti dei veicoli elettrificati.

