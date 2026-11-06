Per 500 e Vespa c’è un futuro elettrico? O le due icone del made in Italy sono destinate a restare marginali in questa rivoluzione della mobilità? Vediamo la situazione, non proprio rosea per prodotti che hanno fatto la storia delle due e delle quattro ruote.

Per 500 e Vespa che cosa aspettarsi? Partiamo dallo scooter

Diciamolo subito: un po’ di preoccupazione c’è. Per quel che si sa e per quel che abbiamo visto all’EICMA di Milano, nel caso della Vespa. Partiamo proprio dallo scooter della Piaggio. La prima versione non è stata un successo: troppo cara rispetto alla concorrenza asiatica e insufficiente nei contenuti per essere attrattiva comunque. Il costruttore stesso, quando fu lanciata nel 2018 (a 6.390 euro) sembrava non crederci troppo. Se ne sono vendute poche e qualche successivo ritocco non è bastato a invertire il trend. La Piaggio stessa sembrava concentrata sulle motorizzazioni tradizionali. Ora arriva la nuova versione, con alcune cose buone, come l’assenza di terre rare nel motore elettrico. Ma le perplessità restano, a partire da un’autonomia di (85-90 km) non esaltante. La concorrenza ha ormai una percorrenza a tre cifre. È vero che la Vespa ha un fascino unico, però…E poi c’è l’incognita-prezzo, troppo caro nella prima versione. Vediamo che cosa deciderà la Piaggio.

E il Cinquino perde quota in attesa della nuova versione

Veniamo alla 500e. La prima versione è arrivata sei anni fa ed è stata un successo, nonostante prezzi non proprio economici. Una nuova versione, ben più abbordabile, doveva arrivare già nel 2025, come annunciato dall’ ad di Stellantis, Carlos Tavares. Ma il cambio al vertice, con l’arrivo di Antonio Filosa, ha bloccato tutto. Il nuovo n.1 ha deciso che le versione ibrida avesse la precedenza a Mirafiori. E così il modello che in Italia e Francia era il leader nelle vendite di elettriche è precipitato in classifica. In Italia (dati Unrae) nei primi 10 mesi del 2026 è sceso al 15° posto, con 1.357 auto vendute. Mentre Oltralpe è fuori dalla Top 20. La nuova versione, meno costosa e con più autonomia, non arriva fino al 2030. Ed è un gran peccato. Perché proprio in mercati come la Francia in cui l’elettrico è stabile sopra il 40% di quota, una 500e rilanciata avrebbe dato una bella mano a Stellantis. Mentre i modelli attuali faticano a tenere il passo di Twingo e R5 Renault.