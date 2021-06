Per 140 km al giorno basta la Spring? Vaielettrico risponde

Risposta

No, Alvaro, a nostro avviso la Dacia Spring non fa per le sue esigenze. È vero cheè di 230 km, ma parliamo del famoso “” WLTP, che comprende tratti (simulati)E fuori, soprattutto in autostrada, la percorrenza cala, anche se si mantiene la velocità a non più di 100 km/h. Altra considerazione:e parte dell’energia èassorbita dal riscaldamento. Dunque: quei teorici 230 km si riduconoche chiaramente non bastano per le sue esigenze quotidiane. Anche perché non è mai prudente calcolare viaggi in cui si pianifica di arrivare con le batterie praticamente a zero. Per chi, come Lei, ha l’esigenza di percorrere 140 km al giorno serve un’auto con una batteria più capace deidella Spring. Si salta a modelli che di kWh ne hanno 42 (la), 45 (la) o 50 o poco più (la, la, la…). Ma i prezzi cambiano: si parte da circa 30 mila euro, meno incentivi e sconti. La Spring può essere un’ottima scelta per chi la usa in città e dintorni.