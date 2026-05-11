





Penso alla Atto 3, una buona scelta? Per il suo passaggio all’elettrico, Marcello si sta orientando sul suv della BYD e chiede consiglio. Vaielettrico risponde. Per scriverci: Info@vaielettrico.it

Penso alla Atto 3 come mia prima elettrica

“Vi seguo da molti anni e nel 2024 ero in procinto di passare all’ elettrico, poi siccome ero titubante ho desistito. Adesso ho deciso di acquistare la mia prima auto elettrica… Ho visto vari marchi (Tesla, Kia, Ford e BYD). Sono propenso per la BYD Atto3 del 2026 con due ruote motrici. Premetto che sono un 60enne in pensione ed uso l’auto non tutti i giorni. E a volte faccio dei viaggi lunghi 800 km. Caricherei l’auto a casa perché ho una buona tariffa monoraria e perché non vado di fretta. Condividete la mia scelta, considerando che mi piacciono le auto comode ed alte? Grazie della risposta”. Marcello

Consumi rassicuranti registrati dai lettori…

Risposta. Più che dei rapidi test che vengono concessi ai giornalisti, ci fidiamo delle esperienze dei lettori che le auto le guidano per migliaia di km. Nel caso della BYD Atto 3 finora abbiamo avuto solo riscontri positivi. Segnaliamo per esempio l’accurato report che ci ha inviato Francesco Dellagiacoma dopo un anno di utilizzo. Con 16.445 km percorsi, consumo medio 15,5 kWh/100 km (rispetto a 16 dato ufficiale) per un totale di 2.550 kWh. Dati piuttoto buoni, quindi, anche se influenzati da uno stile di guida molto parsimonioso. Certo, non stiamo parlando di un’auto primo-prezzo: la versione 4x2 citata da Marcello è un Suv lungo 446 cm. Con prezzi che partono da 43.800 euro, con 74 kWh di batteria e 510 km di autonomia. E buone potenze di ricarica, fino a 11 kW in AC e fino a 220 in corrente continua, dato ottimo quando si è in viaggio. Il nostro lettore, poi, ha possibilità di ricaricare a casa a costi molto contenuti. E quindi, in tempi di caro-carburante, ha un motivo in più per abbandonare le auto termiche e fare il passaggio all’elettrico. Non se ne pentirà. siamo pronti a scommettere.