Pensi al maxi bonus da 10 mila euro? Un consiglio

Pensi al maxi bonus di 10 mila euro? Un consiglio: meglio muoversi per tempo, visionando l’auto (e il relativo preventivo) subito. Per essere pronti a firmare.

Pensi al maxi bonus? Meglio muoversi subito

Uno dei motivi che hanno rallentato l’aumento di vendite delle auto elettriche in questi primi anni è stata la scarsità di auto da consegnare. I produttori erano ancora diffidenti e le macchine uscivano dalle catene di montaggio col contagocce. Ora i piani sono stati rivisti, ma sul mercato italiano potrebbe arrivare un boom a cui le Case auto non sono preparate. Ecco perché diciamo: se pensi al maxi bonus da 10 mila euro in arrivo (l’approvazione definitiva è prevista per la settimana prossima) meglio muoversi ora. Per evitare poi che i tempi di consegna siano troppo lunghi.

Come? Preparando tutto, ovviamente con l’ultimo tassello da perfezionare con il nuovo incentivo prima della firma. Il motivo, come dicevamo, sta nel fatto che i produttori hanno difficoltà a far fronte a domande improvvisamente molto forti. Le fabbriche hanno le loro rigidità. E l’elettrico ora sta andando forte in tutta Europa, con modelli come la Renault Zoe che a giugno ha superato le 11 mila unità vendute.

Anche per la 500 produzione limitata nel 2020

Prendiamo poi un modello che in Italia dovrebbe incontrare un certo interesse come la nuova 500 elettrica. La produzione è già stata programmata con i fornitori e di fatto inizierà a settembre, con 1.524 vetture. A ottobre la catena di montaggio di Mirafiori salirà a 2.694 unità, con un’altra accelerazione a novembre, quando si supereranno le 6 mila unità prodotte. Con altre 5.524 macchine a dicembre (c’è Natale di mezzo).

Il totale, a quel punto, sarà salito a 15.812 (comprese le poche auto prodotte tra luglio e agosto) e la Fiat sarà in grado di modulare i ritmi 2021, secondo le prenotazioni. È ovvio che si può intervenire su questa programmazione, ma non certo moltiplicandola. Per non parlare della Volkswagen, che già si trova in difficoltà con la sua gamma attuale e con la con la gamma in arrivo, la ID.3 (guarda l’articolo). Insomma, chi guarda al maxi bonus, non aspetti l’approvazione: meglio muoversi d’anticipo.

— Clicca qui per monitorare gli ecobonus sul sito del Ministero dei Trasporti