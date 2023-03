Pensavo fosse Ford Mustang Mach-e, invece era un calesse

I frequentatori abituali di Vaielettrico conoscono bene l’autore di questa recensione dedicata alla Ford Mustang Mach-e Standard Range AWD. E’ l’amico Enzo, commentatore seriale sul nostro blog, con un gusto tutto suo per la provocazione. Le sue zuffe verbali con altri lettori, e spessissimo con noi della redazione sono, fanno già parte della storia di questo sito. Anni fa ci raccontò il suo primo approccio a un’auto elettrica (la Nissan Leaf) da grande appassionato di pistoni e guida sportiva. Questo è il secondo. Nel frattempo, però, ha accumulato a tavolino una (presunta) conoscenza enciclopedica sui veicoli a batteria dall’alto della quale dà lezioni quotidiane a noi e agli amici che guidano elettrico da un lustro. Avendolo contattato e conosciuto “de visu” gli abbiamo concesso il privilegio di restare anonimo.

Arrivo al test drive della Ford Mustang Mach-e Standard Range AWD facendo il vuoto in testa: via i pregiudizi, apriamoci al nuovo che avanza. Volutamente non ho letto alcuna recensione di questo modello e se anche l’avessi letta ora l’ho dimenticata. L’addetto che mi guida all’uso dell’auto mi sorprende: dice che devo guardare la stima sull’autonomia residua e non la carica residua della batteria. E già vado in crisi, perché mi sarei aspettato il contrario. Che la Mustang abbia un “indovinometro” affidabile? Mah, alla fine deciderò di guardare sempre entrambi. All’accensione, con batteria al 100%, l’auto mi riporta un’autonomia di 380 km contro i 420 km.

Primo test, l’autonomia: ma sì, può andare

L’obiettivo del test è usare quasi il 100% della carica senza ricaricare l’auto per capire come va, cosa si prova guidandola e quanto consuma in base alle mie esigenze. Per prima cosa verifico che la modalità di guida sia la untamed, quella più libera, e che il “one pedal” sia disattivato. In questa modalità l’auto non ha difficoltà a raggiungere un consumo di quasi 6 km/kWh che scendono a 2,9 dando fondo a tutti i cavalli dell’auto: è un buon consumo perché significa che, nell’ipotesi peggiore, l’autonomia non scende sotto i 209 km, mentre con una guida rilassata extraurbana intorno ai 90 km/h il dato WLTP è confermato.

Gli Adas sono particolarmente invadenti e quando intervengono per correggere lo sterzo confondono: non si comprende se lo sterzo sta copiando l’asfalto, se l’auto è vicina al limite o se qualche Adas si è allarmato per un qualche motivo. Accosto l’auto per sbarazzarmene: tornate nelle tenebre da cui siete venuti maledetti spettri infernali. Lo sterzo ora è finalmente mio ma continua a essere poco comunicativo e a lanciare strani feedback.

Adas invadenti, AWD da rivedere

Ad esempio diventa particolarmente pesante quando l’auto si avvicina al limite di tenuta ma questo rende la guida faticosa: si stancano proprio le braccia nel lottare col volante, quasi l’auto volesse farmi desistere. In compenso nessun rollio in curva e le asperità sono ben digerite anche sullo sconnesso di una breve prova off-road ma alla bilancia non si mente e in curva, nonostante la trazione integrale, gli pneumatici si avvicinano presto al limite.

L’auto, complice un AWD lungi dall’essere ottimizzato, presenta un comportamento che oscilla tra il sottosterzante e il sovrasterzante in base alle situazioni. Solo a prova conclusa sono andato a sbirciare il risultato del test dell’alce e non mi ha sorpreso scoprire che lo stesso è miseramente fallito per questo modello.

Un silenzio da far paura

Disattivati gli Adas e ripreso, in parte, il controllo dello sterzo, è sul sound che mi sono concentrato. Di default l’auto emette un leggero sibilo che varia col variare della velocità, non dissimile a quello di altre elettriche: si tratta di una simulazione, disattivando la quale si resta in balia di un completo silenzio a qualunque velocità. Nessun fruscio aerodinamico, l’unico suono arriva dagli pneumatici ed è comunque ben filtrato. Questione di gusti, ma disattivando il sound personalmente mi è aumentata la percezione di trovarmi, più che in una camera anecoica, proprio in una camera di deprivazione sensoriale. Il sound del motore alla guida è come il limone sulle cozze: a chi piace e a chi no.

Il comfort in questa atmosfera ovattata è disturbato da 2 fattori: i cavi che ad ogni dosso saltano nel bagagliaio (pur affrontando i dossi al pari di tutti gli altri automobilisti) producendo un rumore sordo, fastidioso e non evitabile, rumore che rimbomba in tutta l’auto; i cicalini delle frecce (ben 2!) col primo già noioso che parte con l’inserimento della freccia e il secondo tipo suocera che subentra poco dopo. Anche questo accorgimento, insieme con la potenza limitata e mortificata dal peso dell’auto, contribuisce a creare un’atmosfera più da primo giorno di scuola guida (con l’istruttore che allunga le mani sul volante) che non da pilota di Mustang che vuole cavalcare verso tramonti lontani.

L’infotainment è di un’altra era

Il climatizzatore è un po’ capriccioso e si avverte l’assenza di tasti fisici, per regolare la temperatura occorre distogliere lo sguardo dalla strada e giocare col touch screen, guardando in basso. O affidarsi ai comandi vocali. L’infotainment è deludente: il sync 4 di Ford ha diversi difetti, il navigatore di serie è obsoleto, la navigazione tra i menù poco funzionale, alcuni menù poco chiari, Android Auto wireless si disattivava ad ogni chiamata in ingresso mostrando un messaggio di errore e anche il Bluetooth ha fatto qualche capriccio, riproducendo un audio talvolta gracchiante o bisticciando durante il pairing.

L’assenza di Android Automotive si sente e relega l’infotainment allo scorso decennio. Le telecamere di assistenza al parcheggio fanno un lavoro appena sufficiente, quelle della Nissan Leaf (tanto per citare un’auto elettrica più economica), pur offrendo le stesse funzioni, lavorano meglio con ricostruzioni più fedeli e precise. I sedili si regolano elettricamente, col sedile che da sé va indietro elettronicamente per facilitare la seduta e ritorna nella posizione corretta all’accensione: comodo per chi è in sovrappeso, una seccante perdita di tempo per tutti gli altri. Il sedile guida, con mia sorpresa, non va troppo avanti: per chi è più basso di 170 cm o ha le gambe corte arrivare ai pedali è un problema irrisolvibile.

Le prestazioni? Non sono da Ford Mustang

Non mi dilungo oltre, ma il difetto di questa Mustang Mach-e è che non va come una Mustang pur costando molto più di una Mustang. Le prestazioni sono deludenti ma soprattutto l’esperienza di guida sportiva non riesce a farsi strada e a distinguersi rispetto ai competitor. Lo 0-100 in 7″, i 180 km/h di velocità massima (con l’auto che inizia a faticare dopo i 165 km/h), un assetto deludente e un infotainment superato non giustificano secondo me i 70000 euro se confrontati, ad esempio, ai 48150 euro di una Smart #1 Brabus che ha caratteristiche decisamente superiori in tutto. O forse è solo il cavallino sul bellissimo muso che mi ha tratto in inganno: l’avessero chiamata Calesse Mach-e …

