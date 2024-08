Pecore e pannelli in Sardegna? No. In Texas con Enel

Pecore e pannelli: un pascolo solare realizzato da Enel per aumentare la competitività dell’azienda zootecnica Texas Solar Sheep Co. Siamo nello Stato americano e non in Sardegna dove nonostante 3 milioni di capi ovini l’agrivoltaico a terra è limitato dal Dl Agricoltura voluto dal ministro Lollobrigida e osteggiato da una campagna che ha preso di mira incomprensibilmente anche l’agrivoltaico.

In Texas 6mila pecore a brucare tra i pannelli

Vediamo il caso studio di Enel North America che ha messo sul campo oltre 6.000 pecore per controllare la vegetazione tra i pannelli fotovoltaici di otto impianti del Texas. Il più grande accordo di pascolo solare stipulato negli Stati Uniti. L’azienda partner è la Texas Solar Sheep Co., un’azienda a conduzione familiare che fornisce la gestione della vegetazione in grandi impianti solari.

Gli ovini pascoleranno su più di 10.100 acri (4087 ettari). Un progetto significativo visto che secondo l’American Solar Grazing Association, sono 100.000 gli acri di impianti solari pascolati negli Stati Uniti.

Enel conferma l’interesse verso l‘agrivoltaico con la condivisione della produzione di energia pulita con le pratiche agricole. E come si legge in un comunicato aziendale: “Questo accordo rafforza la presenza dell’azienda nel mercato del Texas, dove Enel è il principale operatore di stoccaggio di batterie su larga scala“.

Marcus Krembs, responsabile delle relazioni esterne e della sostenibilità di Enel North America. “Dando priorità al pascolo ovino per la gestione del territorio, dimostriamo come l’energia solare e l’agricoltura possono coesistere garantendo al tempo stesso prestazioni ottimali dei nostri impianti. Inoltre, il nostro impegno nel pascolo ovino sostiene i servizi ecosistemici e l’economia locale“.

I pannelli migliorano la qualità del suolo: + 200% di sostanza organica

Secondo il National Renewable Energy Laboratory (NREL) gli impianti solari permettono una migliore salute del suolo, consentendo un uso più efficiente dell’acqua e una riduzione dei costi operativi e di manutenzione.

Il programma di Solar Grazing di Enel “ha dimostrato sostanziali progressi nella salute del suolo, con alcuni siti che hanno riscontrato un miglioramento di oltre il 200% nella sostanza organica. Le pecore garantiscono habitat favorevoli agli impollinatori consentendo ad alcune piante autoctone di maturare e fiorire, a differenza dei tradizionali metodi di falciatura”.

Il fotovoltaico Usa supererà anche quest’anno i record di costruzione: con 36,4 GW di energia solare su scala industriale programmati per essere aggiunti alla rete entro la fine del 2024. Il Texas è in prima fila.

In Italia e in Sardegna il pascolo solare non è possibile “grazie” a Lollobrigida

Il Dl Agricoltura è stato votato dal Parlamento, ma il portabandiera è stato Francesco Lollobrigida, il ministro all’agricoltura che ha imposto il divieto del fotovoltaico a terra. Compreso l’agrivoltaico di tipo 2, con i pannelli distanziati che permettono la coltivazione interfilare e in questo caso il pascolo.

Possibile l’agrivoltaico dinamico ed evoluto ma più impegnativo economicamente, i pannelli sono molto rialzati da terra, e ancora in fase sperimentale su diverse colture.

Senza dimenticare che nell’isola capitale degli ovini è stato alimentato un vero e proprio odio conto le rinnovabili. Non pochi sui social inneggiano agli attentati dinamitardi dei separatisti corsi (una vera e propria bufala) che ha preso di mira pure l’agrivoltaico. Sentimento incomprensibile visto che si migliora la qualità del suolo e si rafforzano i bilanci delle aziende zootecniche e agricole. Gli odiatori non hanno nemmeno fatto i conti con gli operatori economici che hanno mostrato interesse verso questo investimento (leggi qui).

