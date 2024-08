Peace Vans, un e-camper da veri “Bulli”

L’e-Van di Volkswagen ID. Buzz, “Bulli” per gli amici, debutterà entro l’anno anche in America. E proprio Oltreoceano è già pronto il primo kit di trasformazione in e-camper. Lo presenta Peace Vans di Seattle, un’azienda che ha costruito il proprio brand attorno agli iconici camper Volkswagen tanto cari alle “beat generation”.

Peace Vans propone tre pacchetti e-camper, che spaziano dalla cucina espandibile sul portellone posteriore, al mini-RV completamente attrezzato con cucina, letto e sala da pranzo.

Peace Vans è stata fondata nel 2013 da Harley Sitner, ex dirigente Microsoft, e si è specializzata nella riparazione, restauro e noleggio di camper e furgoni VW classici. Ovvio che si sarebbe buttata a pesce sulla novità elettrica, per la quale si prevede un grande successo negli Usa. «Fin dai primi giorni di Peace Vans, la domanda più importante che ci hanno sempre rivolto è stata: ‘Dov’è la nuova versione VW dei vecchi VW Camper?’», ha detto Sitner.

Eccola, ed ecco la trasformazione in e-camper. Tre, dicevamo, le versioni proposte da Peace Vans. La più completa è il Buzz Camper, una conversione completa degli interni, creando un divano posteriore a L più spazioso che si trasforma in un letto matrimoniale. Si attendono i prezzi e una versione con il tetto pop-up, più spaziosa.

Il prezzo della gamma parte da 7.995 $ per il kit più semplice: il Buzz Box. E’ fondamentalmente una cucina completa, ma non prevede posti letto. Deve essere abbinata quindi a una tenda. In compenso mantiene la seconda fila di sedili (su tre) con cinque posti totali.

Infine il Buzz Sleeper è essenzialmente il Buzz Box abbinato a un letto pieghevole. Il letto si trova nel portellone posteriore e poi si estende in avanti sui sedili della seconda fila ripiegati, promettendo un’area notte quasi matrimoniale. Prezzo al dettaglio: $ 10.995.

Oltre ad avviare l’installazione e la consegna dei tre kit camper per i furgoni di proprietà dei clienti, Peace Vans prevede di allestire una flotta limitata di ID. Buzz in modo che i clienti possano ordinare e-camper chiavi in ​​mano con dei kit preinstallato.

Offrirà anche noleggi di e-camper ID. Buzz in modo che i viaggiatori possano provare la vita di un furgone elettrico VW senza doverlo acquistare immediatamente, estendendo il credito di pagamento parziale a coloro che noleggiano e decidono di acquistare un camper Peace Buzz di loro proprietà.

Le prenotazioni e le richieste di noleggio dei camper ID. Buzz sono disponibili da oggi sul sito web di Peace Vans.

