Pausa biberon durante la ricarica: e voi che che fate?







Pausa biberon durante la ricarica. Tra le tante segnalazioni, ci mancava il ‘rifornimento’ per il baby, immortalato con la foto sopra da Stefano Sudati di Electra.

Pausa biberon e poi si riparte: ottima idea

“Le pause biberon non sono più un problema. Quando viaggio con mio figlio, ogni sosta deve tenere conto dei suoi tempi e delle sue esigenze”, scrive Sudati su LinkedIn. Spiegando poi come “con il recente aggiornamento dell’app Electra, organizzare queste pause è ancora più semplice. Perché la mobilità elettrica deve adattarsi alla vita reale, fatta anche di viaggi in famiglia, imprevisti e pause biberon”. È vero che, con tutte le super-fast che ci sono in circolazione i tempi di ricarica si sono enormemente ristretti. Ma quei 20-30 minuti di sosta occorrono comunque. Il passatempo più diffuso è quello di telefonare, a casa o per lavoro. Oppure di fare una sosta nel bar più vicino per un panino e fare un salto alla toilette. Tenendo conto che non ci sono più le stazioni in mezzo al nulla di una volta: oggi sono tutte (o quasi) vicino a strutture dotate di servizi.

C’è chi trova l’aspirapolvere gratuito per una pulitina

Il problema, ovviamente, se l’è posto anche chi le ricariche le installa e gestisce, per rendere più accoglienti le sue stazioni. L’idea più pratica e originale, come segnalato un paio di mesi fa, l’ha avuta ancora una volta Tesla nei suoi Supercharger. Consentendo a tutti i clienti di dare una pulita agli interni dell’auto con un aspirapolvere gratuito collocato a fianco delle ricariche ad alta potenza. Accade, per ora, in Germania e la novità è stata segnalata su X da Warren White, un utente che ha aggiunto alle foto un commento entusiastico: “Che grande idea. Un aspirapolvere accanto ai Supercharger in modo che tu non debba sprecare neppure un minuto”. Anche se non sempre le soste sono uno spreco: ricordiamoci che nei viaggi lunghi il tempo speso per riposare sono il migliore degli investimenti.