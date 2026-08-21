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il21 Agosto 2026
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Pausa biberon durante la ricarica: e voi che che fate?

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Pausa biberon durante la ricarica. Tra le tante segnalazioni, ci mancava il ‘rifornimento’ per il baby, immortalato con la foto sopra da Stefano Sudati di Electra.

Pausa biberon e poi si riparte: ottima idea

Le pause biberon non sono più un problema. Quando viaggio con mio figlio, ogni sosta deve tenere conto dei suoi tempi e delle sue esigenze”, scrive Sudati su LinkedIn. Spiegando poi come “con il recente aggiornamento dell’app Electra, organizzare queste pause è ancora più semplice. Perché la mobilità elettrica deve adattarsi alla vita reale, fatta anche di viaggi in famiglia, imprevisti e pause biberon”. È vero che, con tutte le super-fast che ci sono in circolazione i tempi di ricarica si sono enormemente ristretti. Ma quei 20-30 minuti di sosta occorrono comunque. Il passatempo più diffuso è quello di telefonare, a casa o per lavoro. Oppure di fare una sosta nel bar più vicino per un panino e fare un salto alla toilette. Tenendo conto che non ci sono più le stazioni in mezzo al nulla di una volta: oggi sono tutte (o quasi) vicino a strutture dotate di servizi. 

C’è chi trova l’aspirapolvere gratuito per una pulitina

Pausa biberon
L’idropulitrice a disposizione gratuitamente di chi ricarica in un Supercharger Tesla.

Il problema, ovviamente, se l’è posto anche chi le ricariche le installa e gestisce, per rendere più accoglienti le sue stazioni. L’idea più pratica e originale, come segnalato un paio di mesi fa, l’ha avuta ancora una volta Tesla nei suoi Supercharger. Consentendo a tutti i clienti di dare una pulita agli interni dell’auto con un aspirapolvere gratuito collocato a fianco delle ricariche ad alta potenza. Accade, per ora, in Germania e la  novità è stata segnalata su X da Warren White, un utente che ha aggiunto alle foto un commento entusiastico: “Che grande idea. Un aspirapolvere accanto ai Supercharger in modo che tu non debba sprecare neppure un minuto”. Anche se non sempre le soste sono uno spreco: ricordiamoci che nei viaggi lunghi il tempo speso per riposare sono il migliore degli investimenti.

pausa biberon

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