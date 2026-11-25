Pattumiera delle auto usate altrui, questo siamo diventati. Il resto d’Europa sta virando sull’elettrico e manda in Italia le auto di seconda mano che si rivendono.

Pattumiera delle auto usate: l’Europa va sull’elettrico, noi…

I numeri delle vendite di ottobre lo confermano: l’Italia è l’unico tra i grandi Paesi in cui l’elettrico non si vende. Le BEV sono scese al 5,9% di quota, contro il 41,5% della Francia, il 37% della Germania e il 32% del Regno Unito. Persino la Spagna ci surclassa con il 16,7%. Gli europei comprano elettrico e si disfano delle vecchie auto a benzina o diesel. Che finiscono dove? Proprio in Italia, dove il mercato dell’usato si mantiene tonico, visto che il nuovo per tanti è inavvicinabile. Noi lo diciamo da tempo, ora analisi di questo tipo compaiono anche sui grandi giornali: “L’urgenza di colmare lo svantaggio rispetto a Germania e Francia serve per evitare che l’Italia si trasformi nel fanalino di coda della transizione energetica”, scrive per esempio Fabio Orecchini su Repubblica. “Diventiamo una sorta di pattumiera dove trovano ancora clienti le motorizzazioni ormai indesiderate altrove”. Clienti che, aggiungiamo noi, legittimamente comprano quel che il loro potere d’acquisto consente.

…ci culliamo su una falsa “neutralità tecnologica”

Che cosa ci isola dal resto d’Europa? Non certo la mancanza di ricariche, ormai diffuse ovunque e spesso desolatamente vuote. È piuttosto il prezzo delle colonnine pubbliche a spaventare chi non può ricaricare a casa. Anche perché in Italia non è ancora decollata una vera concorrenza tra operatori, cosa che invece è già realtà in mercati come Francia e Germania. Con offerte per noi incredibili, come il prezzo di 9 centesimi/kWh proposto da Le Plein nei supermercati francesi di Auchan (stazioni da 22 kW). E poi pesa un politica governativa miope, tutta improntata al mantra della “neutralità tecnologica”. E del considerare l’elettrico alla pari di altre tecnologie come l’idrogeno, nonostante numeri fallimentari. Con una politica di incentivi fatta di fiammate e prive della programmazione su più anni di cui godono gli altri Paesi europei.

Pattumiera delle auto usate e dei confronti sballati

E poi c’è una narrazione che a tutti i livelli continua a descrivere l’elettrico come una soluzione impraticabile. Persino tra gli imprenditori del settore, che i numeri li dovrebbero conoscere. Fa un certo effetto sentire quel che dice Roberto Valvassori, n.1 dell’Anfia, l’Associazione nazionale dell’industria dell’auto: “Oggi in Italia un pieno di benzina costa di più in termini assoluti rispetto a una ricarica completa presso una colonnina fast o ultra-fast. Ma il costo per km risulta a sfavore dell’elettrico”. In realtà non è così: la differenza di prezzo iniziale si assorbe ben presto e la manutenzione nel tempo costa tra il 30 e il 40% in più. E così, per le Case auto che l’elettrico vogliono venderlo, l’Italia si conferma mercato marginale. Strategico solo per l’ibrido e soprattutto per l’usato. Prendiamo l’esempio di Volkswagen Group, con le nuove piccole EV richieste più di quel che riesce a produrre. Dove saranno destinate ID.Polo, Skoda Epiq ecc? Non certo all’Italia e il gap aumenterà ancora…