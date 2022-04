Pasticcio incentivi: BEV a picco anche nei noleggi aziendali

Mentre le BEV nella flotte aziendali sono in tutta Europa l’avanguardia della transizione elettrica (leggi), in Italia sembrano esserne la zavorra. Una conferma arriva da una nuova analisi di Unrae e Ministero dei Trasporti sul segmento del noleggio a lungo (NLT), strumento principe di acquisto delle auto aziendali. Nel primo trimestre del 2022, infatti, le motorizzazioni elettriche hanno coperto appena il 2,5% dei noleggi delle aziende, contro il 4,7% dei privati. E la loro incidenza si è quasi dimezzata rispetto al trimestre precedente, a fronte di una ripresa dei motori a benzia e una tenuta di quelli diesel.

Il ritardo nel varo dei nuovi Eco incentivi ha bloccato l’avanzata delle auto a basse emissioni in generale, come si è visto dai dati trimestrali sulle immatricolazioni. Ma lo spaccato di Unrae sul segmento del noleggio a lungo termine aggiunge un altro elemento di riflessione: aver escuso dall’Ecobonus le persone giuridiche darà un altro colpo alla propensione elettrica delle imprese. Mettendo l’Italia in controtendenza rispetto al resto d’Europa.

Nel primo trimestre 2022, certifica il rapporto Unrae, sono stati stipulati 135.113 contratti di noleggio a lungo termine di autovetture, in leggero aumento rispetto ai 132.023 rilevati nel quarto trimestre 2021.

Da un trimestre all’altro si è registrato un forte incremento (circa il 19%) dei contratti destinati a utilizzatori privati. Ma con 23.495 unità, la quota dei privati copra solo il 17,4% contro l’82,6 % dei contratti destinati a società. Che in cifra assoluta hanno toccato 111.618. Nel trimestre precedente erano stati poco più di 112 mila e avevano coperto l’85% del totale.

I dati trimestrali sono stati illustrati dal Direttore Generale dell’Unrae Andrea Cardinali, nel suo intervento all’evento Mobilityhub on Truck.

Dimezzate le quote (2,5%). Il diesel resta il re

In base alla motorizzazione, con una quota del 36,5%, la scelta preferita dai privati resta il diesel anche se in calo, mentre salgono al 22,4% i motori a benzina. Le elettriche riducono la quota dal 7,5% al 4,7%, mentre crescono lievemente le plug-in all’11,7% e mantegono una quota superiore al 19% le ibride.

Ben diverse le preferenze dei fleet manager aziendali. L’alimentazione preferita resta di gran lunga il diesel (63%). Al secondo posto salgono le ibride, con una quota del 15%, che superano i motori a benzina scesi al 12,3%. Le BEV hanno coperto solamente il 2,5% dei nolegg a lungo termine aziendali.

Aziende senza incentivi: ora andrà anche peggio

Di qui l‘allarme dell’ Unrae secondo cui l’esclusione delle persone giuridiche dagli incentivi, e nello specifico del noleggio a lungo termine, rischia di soffocare un segmento di mercato molto promettente e orientato alle nuove motorizzazioni.

Nella classifica in base alla carrozzeria, fra i privati i crossover occupano il primo posto (40,1%). Distanziate le berline (35,9%) e i fuoristrada (17,3%), anch’essi in ulteriore recupero di quota.

Fra le società i modelli preferiti restano invece le berline, in calo al 31,7%, inseguite dai crossover in crescita al 30%.

Fra i vari segmenti, le vetture medie (segmento C) col 36,1% hanno le maggiori preferenze degli utilizzatori privati. Seguono le utilitarie (B) e le medio-grandi (D) con una quota rispettivamente del 25% e del 22,2%.

