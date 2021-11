Passaparola alla colonnina: “Ho ordinato la Mustang…Come si ricarica?”

Daniele ci ha appena raccontato dei suoi primi tre mesi a bordo di una Kia E-Niro (della quale è soddisfattissimo). Ci scrive anche Paolo Bernardi, che conferma: «Anch’io ho acquistato la stessa auto e sottoscrivo tutto quello che Daniele dice nell’articolo. Sono soddisfatto di come si viaggia, dei consumi, della potenza, delle finiture, degli optionals, dello spazio interno. La ricomprerei senza dubbi». Intanto Daniele rimette mani alla tastiera per raccontarci di uno sconcertante incontro alla colonnina. Lui, che ha studiato sei mesi prima di scegliere la sua E-Niro, e un distinto signore che ha ordinato una BEV premium senza saperne praticamente nulla…Ricordiamo che chi vuole condividere le sue impressioni sul passaggio all’elettrico può scriverci a info@vaielettrico.it.

di Daniele Colombo

Simpatiche discussioni alla colonnina: «L’ho vista, l’ho provata, mi è piaciuta, l’ ho ordinata». Si riferiva alla “Mustang” (la Ford Mustang Mach-E) il mio interlocutore nella simpatica discussione avuta alla colonnina Enel di Colico. Un signore molto ben vestito che mi chiedeva come si faceva la carica alla colonnina. Sono rimasto abbastanza sconcertato.

Soprattutto quando, davanti alla mia domanda su quale modello di Mustang avesse scelto, se uno o due motori e con quale batteria, non ha saputo rispondermi.

A bordo della Mustang Mach-E quasi per caso

Ma l’avrà ordinata davvero ?

Boh, io ci ho messo sei mesi prima di arrivare ad una decisione sul modello e ho capito che seppure ben documentato da mie incursioni su internet e post di vari Youtuber nostrani, norvegesi e sopratutto americani, ho iniziato a capire che esiste ancora un’area di poca conoscenza quando si inizia a valutare l’acquisto di un auto elettrica.

Ognuno di noi ha le sue necessità che reputa importanti, per cui al di fuori dei canoni di potenza, velocità, autonomia che dovrebbero ricevere risposte, ve ne sono molti altri ancora poco conosciuti.

Quel che non si sa dell’ elettrica (e nessuno te lo dice)

Magari diamo per scontato che un auto elettrica possa montare un porta sci o un portabiciclette. Ebbene non è così: vi sono molte auto che non lo prevedono. La stessa cosa per il discorso del gancio traino, che a volte non si può avere. O se si può, si viene poi a scoprire che traina solo 300 Kg. Alla domanda se è un problema di omologazione (pesi) o strutturale, i vari concessionari non sono ancora in grado di rispondere.

Concludendo: c’è ancora molta strada da fare affinchè i possibili acquirenti ricevano risposte esaurienti. Ad oggi si viaggia solo con il passa parola.

