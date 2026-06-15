Parte dalla Germania la rivincita delle tedesche







Parte dalla Germania la rivincita delle auto elettriche dei gruppi tedeschi: i dati dei primi 5 mesi del 2026 sono ottimi. E ora arrivano la ID.Polo e le sue sorelle…

Parte dalla Germania la ripartenza di Volkswagen & C.

Dopo avere subito per anni il dominio di Tesla anche in casa, i gruppi tedeschi (con tutti i brand europei connessi) cominciano a performare anche nell’elettrico. Nei primi 5 mesi del 2026 occupano otto posti della Top Ten, con due soli intrusi che sono proprio Model Y e Model 3. Tutto il resto è Skoda, Volkswagen, Audi, BMW e Mercedes. Con la Elroq (foto in alto) in testa a quota 16.823 a confermare l’attenzione dei clienti tedeschi per il rapporto qualità/prezzo. Tra i più venduti ci sono comunque anche modelli di un certo prezzo come la Volkswagen ID.7 e ID.4-ID.5, la Mercedes CLA, l’Audi A6 e la stessa BMW iX1. Modelli che salvano anche i margini di guadagno dei costruttori, tasto dolente finora per il made in Germany nell’elettrico.

E ora con le piccole l’assalto al resto d’Europa

E ora si apre la partita delle nuove piccole (ID.Polo, Cupra Raval, Skoda Epiq e Audi A2). Piccole che dovrebbero essere la chiave di volta per far crescere Volkswagen Group anche negli altri prinicpali mercati europei. A partire dalla Francia, la piazza continentale più importante dopo la Germania. Dove anche in maggio i modelli del colosso tedesco si sono piazzati nelle posizioni di rincalzo, con la solita Skoda Elroq al settimo posto e la Volkswagen ID.4 al decimo. Ancora peggio va in Italia, dove il made in Germany in maggio è riuscita a piazzare un solo modello nella Top Ten, con la BMW iX1 al decimo posto.