Parma: gita elettrica tra castello e vigneti

Anche Parma offre la gita a emissioni zero. Un dato importante per la Capitale Italiana della Cultura 2020+2021 dove uniscono le forze il marchio alberghiero INC Hotels Group, pet & family friendly con Itinera Emilia. Un pacchetto completo di vitto, alloggio e servizi elettrici.

L’appuntamento attraversa tutto l’autunno e prevede l‘escursione in e-bike lungo vigneti e monumenti storici del territorio della città emiliana e della provincia parmense.

L’itinerario tra chiese e ville storiche con traguardo al Castello di Torrechiara

L’itinerario parte dal centro di Parma e vede come meta finale il Castello di Torrechiara con il suo borgo medievale. Il percorso si articola su 36 chilometri in sella alla bici elettrica. Prende il via dal Best Western Plus Hotel Farnese di Parma. Si prosegue per Vigatto fino alla Chiesa di San Pietro con i dipinti risalenti ai secoli XVII, XVIII e XIX, e poi tappa alla Villa Meli Lupi circondata da un ricco parco. La pedalata incrocia poi Palazzo Mutti, Villa Ghia, che risale alla fine del XVI secolo, e a Pannocchia, Villa Rognoni, per poi tagliare il traguardo al borgo medievale e Castello di Torrechiara.

La gita elettrica tra i vigneti della Malvasia e degustazione in cantina

Il pacchetto prevede la visita guidata, dalla durata di 4 ore, al borgo e al Castello di Torrechiara. Visto che siamo nella food valley è d’obbligo anche il tour tra i vigneti della Malvasia di Candia e dei vini tipici di Casatico con degustazione finale dei prodotti tipici in cantina.

Quanto costa? 86 euro l’escursione, 40 l’hotel e 20 il noleggio della e-bike

Il prezzo dell’escursione con degustazione e guida è di 86 euro a persona. Per il soggiorno con INC Hotels Group, la camera doppia al Best Western Plus Hotel Farnese con colazione a base di prodotti biologici, è a partire da 40 euro a persona a notte, più 20 euro per il noleggio dell’e-bike. All’Holiday Inn Express si parte da 30 euro a persona.

Le informazioni sul pacchetto turistico a emissioni zero

Il Castello di Torrechiara è di epoca tardo medioevale e si erge su un’altura. Viene considerato uno dei castelli meglio conservati in Italia ed è conosciuto per la Camera D’Oro, il cui nome deriva dalle foglie di oro zecchino che un tempo rivestivano le formelle alle pareti. Per maggiori informazioni: info@inchotels.com

