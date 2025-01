Parlateci di Volvo EX30, non solo di Tesla: è l’auto con cui Sandro, un giovane lettore, vuole convincere il padre a passare dal vecchio diesel all’elettrico.

“S crivo per farvi una critica e una richiesta: sul vostro sito trovo ogni giorno titoli su Tesla e sull’arcifamoso Elon Musk . Mentre non vedo quasi mai articoli sull’auto elettrica che è stata la vera novità del 2024, la Volvo EX30. Io la trovo molto bella, più bella delle varie Model 3 e Y , e vorrei convincere mio padre a prenderla. Voi stessi avete scritto che è stata una delle tre auto elettriche più vendute in Europa l’anno scorso. Ma ho bisogno di argomenti in più, perché per ora mi rimbalza dicendo sempre “vedremo vedremo…”. E ci teniamo i l nostro vecchio Suv diesel puzzolente . Mi date una mano? “ . Sandro Arrigoni

Risposta

. Il successo della Volvo EX30 è innegabile: l’anno scorso in Europa, molto più dei tantiche popolano il mercato dell’elettrico. Questo grazie anzitutto a une arispetto ai giganteschi Sport Utility che popolano i listini. Il tutto accompagnato da motori piuttosto potenti e scattanti, da una buona autonomia e da tempi di ricarica decisamente contenuti. La versione Single Motor Extended Range RWD parte da, ha un’autonomia omologata die una potenza di, con accelerazione. E l’autonomia reale, provata da Quattroruote in un recente test con molta autostrada, si è rivelata rassicurante, conIn ricarica si arriva a punte die (particolare non trascurabile) di. Al momento, poi, non ci risultano problemi particolari per quel che riguarda l’affidabilità. Dunque: non c’è dubbio che sia.: val la pena insistere e convincere papà ad andarla a provare.